Kormányablak buszok segítik a még hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést

– Az elmúlt években olyan közigazgatást építettünk, amely élvezi az emberek bizalmát, segíti a magyar állampolgárok és a vállalkozások boldogulását. Célunk, hogy a magyar emberek számára az ügyintézés ideje, az arra fordított energia és anyagi terhei csökkenjenek, ezáltal javuljon életminőségük. Ezt szolgálta a kormányablakok kialakítása és ezt a célt szolgálja a kormányablak buszok üzembe helyezése is – mondta Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár a hatodik Kormányablak Busz átadásán.

Tuzson Bence a vas megyei Jánosházán helyezte üzembe a hatodik kormányablak-feladatok ellátására kialakított Mobilizált Ügyfélszolgálatot (Kormányablak Buszt), amely a megye 216 településén teszi lehetővé az állampolgárok számára a kormányablak szolgáltatások igénybe vételét.

Az átadón az államtitkár a Kormányablak Buszokkal kapcsolatosan hangsúlyozta: ,,Végig kellett gondolni, hogy ez a jó minőségű szolgáltatás, hogyan tud mindenhova eljutni. Így született meg a döntés, hogy Magyarországon tíz Kormányablak Busz lesz.”

A mobilizált ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek több mint 2500 féle ügykört kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. Többek között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is van lehetőségük az ügyfeleknek Az állampolgárok rugalmasabban szervezhetik az ügyintézésüket, hiszen lakóhelyük valamint munkahelyük között, útközben is könnyen elérhetőek a kormányablak szolgáltatások. A buszban 1 db okmányos és 1 db kormányablak munkaállomás került kialakításra teljes informatikai hálózattal együtt. A kiépített rendszer magában foglal egy beépített fényképezőt, valamint nyomtatót és szkennert is. A teljes mobil ügyfélszolgálat klimatizált, továbbá szünetmentes tápegységről, aggregátorról üzemeltethető azokon a helyszíneken, ahol nincs villamos hálózati csatlakozási lehetőség. A Mobilizált Ügyfélszolgálat akadálymentesített, mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.

Magyarország Kormánya 2011. január 1-től kezdte meg az országos kormányablak-rendszer kiépítését, majd – mind számában, mind funkcióiban történő – folyamatos bővítését. A Mobilizált Ügyfélszolgálat létrehozásával lehetőség nyílik a helyben történő ügyintézésre a kormányablakkal nem rendelkező, illetve a közlekedési infrastruktúra szempontjából hátrányban lévő településeken élő állampolgárok számára is, ezzel az ügyfelek hatékony kiszolgálását akadályozó térbeli korlátok áthidalhatóvá válnak.

A Mobilizált Ügyfélszolgálat segítségével a kormányablakos ügyintézés közelebb kerül az állampolgárokhoz, elősegítve a célt, hogy magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan intézhessék ügyeiket. Ezáltal a részben hazai, részben európai uniós források felhasználásával kialakított, közösségi térként is funkcionáló kormányablakok mellett kórházaknál, különböző céges és állami rendezvényeken, fesztiválokon a Mobilizált Ügyfélszolgálatokon (kormányablak buszokban) is intézhetik ügyeiket az állampolgárok.