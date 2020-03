Korlátozások lehetnek a kecskeméti piacon a járványveszély miatt

Előfordulhat, hogy korlátozzák a kecskeméti Budai utcai piaccsarnok látogatását, hogy egyszerre ne legyen bent nagy tömeg. Kérik, hogy a vásárlók tartsanak egymástól legalább 1 méter távolságot.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet tájékoztatása szerint a belvárosi piaccsarnok továbbra is nyitva tart (március 15-én is), de azonnali hatállyal több intézkedést vezetnek be:

az piaccsarnoki árusok jelentős része a csarnok helyett a szabadtéri részen fog árusítani;

az üzletek továbbra is nyitva tartanak, de a csarnok látogatását az intézmény korlátozhatja annak érdekében, hogy egyszerre ne tartózkodjon nagy tömeg zárt térben;

az üzleteket és az árusokat megkérik a hosszított nyitva tartásra annak érdekében, hogy minden vásárlót kiszolgáljanak;

március 16-tól hétfőnként is nyitva tart a piaccsarnok.

Kolek Andrea, a fenntartó szervezet vezetője elmondta: a piac egész területén fokozottan ügyelnek a fertőtlenítésre, takarításra. A bejáratoknál kézfertőtlenítő készülékeket szereltek fel, a csarnokot rendszeresen szellőztetik.

– Kérjük a lakosságot, hogy a piacot gyermekek és idős emberek lehetőség szerint ne látogassák. Akik a piacon tartózkodnak, egymástól minimum 1 méteres távolságot tartsanak, a kézfogást és az egyéb testi kontaktust mellőzzék. Csak egészséges emberek látogassák a piacot, amennyiben köhögnek vagy tüsszentenek, azt zsebkendőbe tegyék. Kérjük, hogy a válogatható friss árut puszta kézzel ne fogják meg – hívta fel a figyelmet Kolek Andrea.

Hangsúlyozta: az intézkedések bevezetésének célja a megelőzés, kérik az árusok és a lakosság megértését és együttműködését, hogy továbbra is biztonságosan tudjon működni a piaccsarnok és biztosítva legyen a vásárlók friss élelemmel való ellátása.