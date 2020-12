A könyvtárosok különböző szolgáltatásokkal segítik a lakosokat

A járvány és a korlátozó intézkedések ellenére a szabadszállási könyvtárosok mindent megtesznek a városban élőkért. Sok egyéb mellett újraindult például a tanulássegítő és a „Házhoz megy a könyvtáros” szolgáltatásuk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A járvány általi újabb rendkívüli intézkedésekre pár napon belül reagált a szabadszállási városi könyvtár is. Miután a dolgozók megismerték a rendelet pontos szövegét, megkeresték a megoldást, hogy a lehetőségekhez mérten a település lakossága minél több szolgáltatást igénybe tudjon venni.

– Természetesen azonnal újraindult a tanulássegítő, valamint a „Házhoz megy a könyvtáros” szolgáltatásunk

– mondta Vass Roland könyvtárvezető.

– Megnyitottuk a Könyvtár-kaput, amivel az intézmény ajtajában meghatározott módon és időben tudjuk kiszolgálni a lakosokat. A mostani időszakban különösen egyre fontosabbak az online szolgáltatások, a távhasználat. Könyvtárunk is rendelkezik online katalógussal, ami bárki számára elérhető.

Beiratkozott olvasóink ezen keresztül is leadhatják foglalásaikat, előjegyzéseiket.

Sajnos ez a forma még nem kellően ismert és használt településünkön, sokan inkább a közösségi oldalon keresztül keresnek minket. Annak érdekében, hogy ez egy kicsit változzon, elindítottuk könyvtárunk YouTube-csatornáját is. Ezen a felületen olyan rövid videókat is közzéteszünk, melyek bemutatják, hogyan kell az online katalógust használni, milyen újdonságaink vannak, vagy éppen mik történnek a könyvtár falain belül. Gyakorlatilag bármilyen módon kereshetnek minket olvasóink. Időközben elkészült egyedi, könyvtárunk logóját tartalmazó maszkunk is, amit nemcsak munka közben, hanem azon túl is viselünk, ezzel is népszerűsítve intézményünket.

Vass Roland beszélt arról is, hogy a folyamatos kiszolgálás mellett most jut idő olyan munkák elvégzésére is, melyekre csak zárás után vagy hétvégén nyílt lehetősége a könyvtárosoknak.

– Intézményünkre is vonatkoznak különböző szabályok, ajánlások, akár még a könyvtárosok létszámára, vagy éppen a lakosság rendelkezésére álló dokumentumok számára vonatkozóan is. Természetesen ezeket több tényező befolyásolja, ilyen például a rendelkezésre álló polcfelület nagysága. A hét évvel korábbi felújítás óta már több soron tolódott az egész állomány az olvasottság függvényében. Például hiába volt kezdetben három szekrény verseskötet, ha azok népszerűsége jóval kisebb volt, mint mondjuk a szépirodalomé. Sok esetben ezek a munkák az összes, vagy közel az összes könyv átmozgatásával járnak, amire a nyitvatartási időben az olvasók megzavarásával lett volna lehetőségünk.

A járvány és a korlátozó intézkedések ellenére a szabadszállási könyvtárosok mindent megtesznek annak érdekében, hogy az olvasók lélekben is felkészülhessenek a közelgő ünnepekre.

– Fotókiállítást állítottunk össze az elmúlt évek karácsonyi rendezvényeiből, melyet a könyvtár ablakaiban lehet megtekinteni, nosztalgiázni.

Idén is csatlakozunk a „Vilá­gító adventi kalendárium” kezdeményezéshez,

amelynek a lényege, hogy december elsejétől mindennap más-más helyi lakos, intézmény, üzlet díszíti és világítja ki az ablakát az aznapi adventi számmal. Karácsonyhoz közeledve így egyre több ablak világít majd Szabadszállás utcáin. Szenteste pedig egyszerre hoz fényt az összes ablak. Összességében elmondható, hogy olvasóink többsége ezekben a nehéz időkben is kitart könyvtárunk mellett. Igaz, hogy jelenleg jóval több munkánk van, de igyekszünk a kihívásoknak minél jobban megfelelni – tette hozzá Vass Roland.