Könyvet írt Városföld múltjáról a kecskeméti helytörténész

Régi vágya volt a városföldieknek, hogy könyvben örökítsék meg a településük múltját. Mindez teljesült. A napokban mutatták be a Klubkönyvtárban Horák Béla helytörténész Fejezetek Városföld történetéből című könyvét.

Horák Béla kecskeméti helytörténész az elmúlt években, évtizedekben számos könyvet írt. Városföld múltját éveken át kutatta, több szálon is kötődött a községhez. Korábbi írásait, anyagait az elmúlt másfél évben rendszerezte, újabb kutatásokkal egészítette ki, így született meg legújabb könyve, a Fejezetek Városföld történetéből, mely tíz témakörön át segíti az időutazást. Valamennyi fejezet meglévő dokumentumok és élő beszélgetések alapján íródott meg.

A könyvbemutatót a falunap keretében tartották meg a Klubkönyvtárban. A várva várt könyvet Nagyné Balog Erzsébet, az intézmény korábbi, nyugdíjba vonult igazgatója mutatta be, aki az elmúlt hónapokban végigkövette Horák Béla szerzői munkáját, és segítette a szerkesztést.

Nagyné Balog Erzsébet vetített képes előadás segítségével adott ízelítőt a tíz fejezetből. A könyvben elsőként Puszta-Városföld történetét, a régi tanyai életet ismerheti meg az olvasó, egészen az 1400-as évektől. A múltidézés a település múltját nagyban meghatározó postai útvonallal, út- és vasútépítéssel folytatódik. A levéltári források jóvoltából korabeli térképeket is tartalmaz a könyv. A legnagyobb terjedelmet az iskolatörténet kapta, ahol mind az öt tanyai iskola története feltárul. Az első még az 1857-es tanévben indult bérelt teremben, 1891-ben épült fel az első új iskola, majd kettő épült a Klebelsberg-féle iskolaépítési akcióban, végül egy 1948-ban. A könyvből megismerhető még a község gazdasági, társadalmi élete, különböző életsorsok és néhány furcsa történet. Végül pedig Városföld jelene kap helyet egy fejezetben.

A szerző, Horák Béla a könyv kapcsán mesélt városföldi kötődéséről.

– Hosszú évekkel ezelőtt, az 1990-es években Csőrszné Zelenák Katalin, az akkori Klubkönyvtár vezetője vett maga mellé, hogy írjam meg a község történetét folytatásos cikkekben a helyi újságba. Hét éven át kutattam a múltat és írtam a cikkeket, a munkát végig nagyon élveztem – elevenítette fel a kezdeteket Horák Béla. – Városföld nem volt számomra ismeretlen, hiszen az 1930-as években nagyanyáméknak hat hold földje volt a településen, igaz, akkor nem Városföldnek, hanem Pákának hívták. Hat-hét évesen én is gyakran kimentem hozzájuk a Galambosi dülőbe. Évekkel utána édesanyám tanítónőként dolgozott Városföldön, a Szappanos majori iskolában, így azt is jól ismertem. Aztán a ’90-es években jött az újság. Bevallom, annyira megszerettem a kutatómunkát és az írást, hogy később ez sarkallt arra, hogy további területeken kutassak és könyveket írjak. Így nagyon is sokat köszönhetek a városföldi munkámnak. A régi újságcikkeimet a mai napig őrzöm – jegyezte meg.

A település múltját bemutató könyvet az önkormányzat adta ki, és valamennyi család számára ingyenesen biztosít egy-egy példányt. A könyvbemutató után Horák Béla örömmel dedikálta a könyveket, mely lehetőséggel sokan éltek is.

A könyvbemutató rendezvényen sokan tiszteletüket tették, örömmel találkoztak a szerzővel, akit régről ismertek. A kötetlen beszélgetések lehetőséget adtak arra, hogy együtt nosztalgiázzanak, felelevenítsék a régi közös emlékeket.