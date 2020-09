Könyvek százait olvasták el a gyerekek nyáron

Véget ért a szabadszállási könyvtár Nyárolvasó játéka, melynek a napokban tartották meg az ünnepélyes eredményhirdetését.

– Az immár hétéves múltra visszatekintő olvasásnépszerűsítő játékhoz évről évre nagyon sok szabadszállási gyermek csatlakozik. Így volt ez az idén is. A járványügyi helyzet miatt voltak félelmeink, ám kellemesen csalódtunk. Egy ideig csak az ajtóból kölcsönözhettek olvasóink, mégis egyre több gyermek is felkereste könyvtárunkat. A nehézségek ellenére idén is nagyon sokan vettek részt a játékban, és több könyvet is olvastak, mint a tavalyi évben – mondta el hírportálunknak Vass Roland könyvtárvezető.

A polcok folyamatosan üresedtek, a több mint félszáz gyermek közel félezer kötetet kölcsönzött ki a nyár folyamán. A legaktívabb olvasók jutalma idén sem maradt el. Mindkét kategóriában a helyezettek jutalomkönyvekkel és oklevéllel gazdagodtak. Azok, akik nem értek el helyezést, emléklappal térhettek haza.

– Az iskolások között az alábbi sorrend alakult ki. Az első helyen Berkes Máté végzett, aki 57 könyvet olvasott el. A második Bóni Pál (27), a harmadik Bóni Mónika (25), negyedik Süveges Emma (18), míg az ötödik Kristóf Nimród (17) lett. Az iskolásoknál fiatalabb korúak is részt vehettek játékunkon, hiszen az olvasásra, gondolkodásra nevelést nagyon fontos minél korábban elkezdeni – fogalmazott Vass Roland.

A fiatalabb korosztálynál az alábbi eredmények születtek: 1. Dömötör Áron és Süveges Olívia 12-12 könyv, 2. Dömötör László 11 könyv, 3. Kristóf Norina 10 könyv, 4. Vass Ákos 9 könyv, 5. Frittman Lora és Látos Gergő 8-8 könyv.