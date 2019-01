Könnyes búcsút vett a tanár kalocsai diákjaitól

"Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek." özv. GÁNGOL IGNÁCNÉ Héjjas Zsuzsanna halálának 15. évfordulójára. Szerető családja.

"Nincs már holnap, ennyi volt az élet. Sirassatok csendben, szívetekben élek." Megtört szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó párom, édesapánk, nevelő apám BALÁZSOVICS PÉTER (Tito) életének 73. évében, január 7-én eltávozott közülünk. Temetése 2019. január 21-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, a kegyelet virágait elhelyezik és mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.

"Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYURIS JÓZSEF kecskeméti lakos, 79 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 21-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet a hetényegyházi Idősek Otthona dolgozóinak áldozatos munkájukért. A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik BORBÉLY KÁROLYNÉ Magonyi Erzsébet Rózsa temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek és enyhítették számunkra a gyász nehéz perceit. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy id. SZITTYAHEGYI IMRE kecskeméti lakos, 66 éves korában elhunyt. Végakarata szerint szűk családi körben vettünk tőle búcsút. A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik CSORBA ANTAL búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik Drága Édesanyám VÉN ANTALNÉ temetésén megjelentek, mély gyászomban velem együtt éreztek. Gyászoló leánya.

"Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédipapánk BALOGH MIHÁLY orgoványi lakos, 85 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. január18-án, pénteken 14.00 órakor lesz a kecskeméti Református Temetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS ZSOLT ZOLTÁN kecskeméti lakos, 49 éves korában hirtelen elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 19-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy UBRIZSY LÁSZLÓ az egykori Növényvédő Állomás dolgozója életének 77. évében rövid, súlyos betegségben 2019. január 1-jén elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 18-án, 14.00 órakor lesz kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te soha nem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." A Gyászoló Család tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SINKOVICS FERENCNÉ Kovács Gabriella 2019. január 6-án, életének 90. évében elhunyt. Drága halottunkat 2019. január 18-án, 13.00 órakor a római katolikus egyház szertartása szerint kísérjük utolsó útjára a lajosmizsei temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emlékét szívünkben őrizzük.

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédikénk PAPP SÁNDORNÉ Küzmös Margit kecskeméti lakos, életének 94. évében elhunyt. Szeretett halottunkat 2019. január 18-án, 11.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a kecskeméti Református Temetőben. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy VINCZE LÁSZLÓNÉ Berényi Mária Márta kecskeméti lakos, 79 éves korában elhunyt. Kívánsága szerint búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik CSÁK LAJOSNÉ Tóth Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKÓ SÁNDOR kecskeméti lakos, 72 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 21-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében!" Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, dédpapám, apósunk, testvérem KISS LÁSZLÓ BM nyugdíjas életének 85. évében elhunyt. Búcsúztatása január 17-én, csütörtökön 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatáson résztvesznek és fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HARNOS FERENC szeretett Férj és Édesapa, türelemmel viselt hosszú betegség után életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 18-án, 11.00 órakor lesz a Barátok templomában. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítást kérjük egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH FERENC 2018. december 20-án, 80 éves korában, hosszantartó betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben történik. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.

"Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet." Fájó szívvel emlékezünk KARA BALÁZS halálának 1. évfordulóján. Szerető feleséged, fiad, menyed, unokáid.

"Fájdalom költözött szívünkbe, Nem múlik el soha, itt marad örökre. Most sírod előtt állunk, talán Te is látod, Körülötted van szerető családod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, szeretünk Téged, most és mindörökre." Fájó szívvel emlékezünk BÍRÓ ISTVÁN halálának első évfordulóján. Szomorúan gondolunk rá, szerető felesége Marika, lányai, fia, vejei, unokái és imádott dédunokái.