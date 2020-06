Komoly támogatást kaptak az önkéntesek a megyében

Eszközöket és felszereléseket vásárolhatnak az önkéntes mentő- és tűzoltó-egyesületek abból a hétszázmillió forintos pályázati támogatásból, amelyre több mint hatszáz szervezet nyújtott be idén pályázatot – derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatójából.

Bács-Kiskun megyéből harmincnyolc önkéntes szervezet kapott idén támogatást. A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is jelentős támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes szervezetek között. Az összegből százmillió forintot kaptak az önkéntes mentőszervezetek, a fennmaradó hatszázmillió forint a tűzoltó-egyesületekhez kerül – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az egyesületek működési költségekre, eszközök beszerzésére, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági vizsgálatokra, EDR-rádiókra és tartozékokra, szertárépítésre és -felújításra, valamint védő- és technikai felszerelésekre költhetik a pénzt. Ezek mellett védő- és tűzoltótechnikai eszközöket is átvehetnek, valamint egyéb eszközöket szerezhetnek be. A pályázatnak köszönhetően tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgára is lehetősége lesz az önkéntes tűzoltóknak, az önkéntes gépjárművezetők pedig megkülönböztető jelzést használó tűzoltó-gépjárművek vezetésére feljogosító pályaalkalmassági vizsgát tehetnek.

A főigazgatóság beszámolt arról is, hogy folyamatosan nő az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó-egyesületek száma, az idei évben már ötvenöt önkéntes tűzoltó-egyesület rendelkezik az önálló beavatkozás jogkörével, a tervek szerint év végéig további öt egyesület kerül ebbe a körbe.