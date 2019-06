Komoly balesetet okozhatnak az út fölé hajló fák

Veszélyesen az úttest fölé hajol néhány fa az Izsák és Kisizsák közötti útszakaszon. Egy másik fa Kisizsák belterületén veszélyeztet két házat. Papp Ernő, helyi olvasónk megkereste a közútkezelő társaságokat a problémával, de azok egymáshoz küldözgetik őt, mondván, hogy a másik társaság kompetenciája az elhárítás. Egy éve kivonultak a közútkezelő munkatársai és lefényképezték, majd megjelölték a fákat, de azóta nem történt semmi. Olvasónk szerint előbb-utóbb tragédiát idézhetnek elő a fák a nagy forgalmú úton. Kérdéseinkkel megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t.

Papp Ernő kisizsáki olvasónk azzal a problémával kereste fel szerkesztőségünket, hogy az Izsák és Kisizsák közötti útszakasz több pontján annyira megdőlt néhány fa, hogy azok teljesen az úttest fölé hajlanak, így veszélyeztetve a közlekedésben résztvevőket. Papp Ernő szerint ezeken a szakaszokon hosszú ideje nem lehet veszélyérzet nélkül közlekedni és bármikor kidőlhetnek a nem karbantartott fák, potenciális életveszélybe sodorva a közlekedőket.

– Ez egy forgalmas út, magam is rendszeresen járok rajta, hiszen Izsákon dolgozom és mindannyiszor kellő óvatossággal haladok el a fák alatt. Nem beszélve arról, hogyha jön egy vihar vagy nagy mennyiségű hó, akkor ezek a nagy fák derékba törhetnek és ha épp akkor jár arra egy autó, tragédiát okozhatnak. Elég nagy forgalmú út ez ahhoz, hogy egyszer katasztrófa történjen emiatt – fogalmazott Papp Ernő és hozzátette, hogy Kisizsák belterületén, a Reviczky utcában is van egy megdőlt magas, terebélyes lombkoronájú fa, ami véletlenül épp az ő házát veszélyezteti. – Ha ez a fa kidőlne, a két egymás mellett álló házban jelentős kárt tenne és a bent tartózkodókra nézve is életveszélyes lehet. Bármikor felázhat és még jobban megdőlhet, nem beszélve arról, hogy akkor leszakítja a felső vezetéket és tönkreteheti a mellette húzódó vízfővezetéket is – fejtette ki Papp Ernő.

Az említett fákat a múltban már megjelölték. Egy évvel ezelőtt felkereste a Soltút Kft.-t a problémával, de ők a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez irányították, mert az útszakasz állami tulajdonban van, ezért az ő kompetenciájuk annak fenntartása. Papp Ernő elmondása szerint azonban a Közút visszairányította a Soltúthoz, mely csak az előzőekben elmondottakat ismételte meg számára, így eszköztelennek érezte magát a problémával szemben, s olyan benyomása volt, mintha „lepattintanák” őt.

– Mindenki hárít és ide-oda küldözget, azt mondja, hogy ez nem hozzá tartozik – fogalmazott. Elmondta, hogy körülbelül egy éve, egy tavaly nyári napon megjelentek a Magyar Közút szakemberei és többek között az általa javasolt fákat is lefényképezték és megjelölték, de az azóta eltelt időben semmi nem történt. – Lassan lekopik a jel a fákról és még mindig nem intézkedtek semmit a fenntartók – panaszolta Papp Ernő.

A veszélyes fák ügye a település több lakóját és az arra járókat is zavarja, de olvasónk szerint senki nem tudja, kihez forduljon, mert falakba ütközik és így a tanult tehetetlenség állapotába süllyedve várják a fejleményeket.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sajtóosztályát, ahonnan az alábbi választ kaptuk: az érintett szakasz állami tulajdonban van, így azon az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának előírásai szerint és a rendelkezésünkre biztosított források mértékéig társaságunk végzi el a szükséges üzemeltetési és fenntartási feladatokat. A növényzetgondozási munkákat is jogszabályi előírások szerint látjuk el, ez azt jelenti, hogy kétévente legalább egyszer sorszámmal látjuk el azokat a fákat, melyek ütemezett ápolását, kivágását tervezzük. Így a kérdéses útszakaszon található, megjelölt fák kivágásáról és egyéb növényzetgondozási munkákról is ütemezetten gondoskodunk. A fakivágási munkákhoz külső szakvállalkozókat is bevonunk, akiket közbeszerzési eljárás során választunk ki. Amennyiben a közlekedők szeretnének országos közúttal kapcsolatos bejelentést, visszajelzést adni, azt társaságunk www.kozut.hu oldalán az „E-ügyfélszolgálat” menüponton keresztül tehetik meg.