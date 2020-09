Klímastratégiát alkot Lajosmizse

Éghajlatváltozási és Klímavédelmi Kerekasztalt hozott létre Lajosmizse önkormányzata A klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című KEHOP pályázat keretében, melynek alapító okiratát kedden írták alá a tagok a Városházán. Lajosmizse a Klímabarát Települések Szövetségével alkot konzorciumot.

Kasnyikné Földházi Tünde, az önkormányzat munkatársa és a projekt koordinátora elmondta, hogy a város 2018-ban pályázott és idén év elején értesültek a sikeres pályázatról. A szakmai megvalósítás a környezettudatosságot erősítő szemléletformálás mellett magában foglalja a települési klímastratégia kidolgozását. Ezeket az elképzeléseket egyeztetik a Megyei Klímaplatformmal is, hiszen az alsóbb szinten megvalósuló stratégiának alkalmazkodnia kell a felsőbb szinten meghatározott stratégiához. Ha a járványhelyzet engedi, jövő májusban egy nagyobb térségi rendezvényt tartanak a témában és tanulmányi versenyt, illetve rajzpályázatot is hirdetnek is az iskolásoknak, melynek díja egy látogatás a székesfehérvári passzívházba.

Basky András, Lajosmizse polgármestere köszöntötte a jelenlévőket és hangsúlyozta, hogy bárki csatlakozhat a kerekasztalhoz, majd Gyurkó Dániel Tamás, a Klímabarát Települések Szövetségének környezeti szemléletformáló szakértője és Sági Zsolt szakmai vezető ismertette a projekt tartalmát. A programban a települési klímastratégia kidolgozása mellett hangsúlyt fektetnek a folyamat mérséklésével, illetve az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztásra, e téma köré szervezik a felek a szemléletformáló eseményeket, melyeket térségi szinten valósítanak meg. A civil szereplők és cégek workshopokon vehetnek részt, melyeken képet kaphatnak arról, hogy miként emelhetnek be működésükbe környezetbarát elemeket és folyamatokat. Az első műhelymunkát szeptember 29-én rendezik a művelődési házban.

Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke üdvözölte a kezdeményezést és a megyei önkormányzat támogatásáról biztosította a résztvevőket. Zárásként a kerekasztal tagjai megszavazták az alapító okiratot.