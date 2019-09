Több mint tízéves álma vált valóra a lajosmizsei református egyházközösség tagjainak templomuk megújulásával. Az épület átadó ünnepségét csütörtökön tartották.

Közel nyolcvan millió forintból kívül-belül megújult a lajosmizsei református templom. Az épület csütörtöki, ünnepélyes átadásán jelen volt Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, dr. Salacz László, országgyűlési képviselő és Basky András, Lajosmizse polgármestere. A rendezvényen Ferenczy József, lelkész, a lajosmizsei református gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: a templom megújulásával a mintegy 160 lelket számláló református közösség több mint tízéves álma vált valóra. A felújítást két fő probléma, a torony beázása és a falak alulról történő vizesedése indokolta.

– 2018 tavaszán kaptunk a Dunamelléki Református Egyházkerülettől 60 millió forint támogatást. Később megtudtuk, hogy a magyar kormány nagyobb összeggel támogatta a református egyházakat, az tette lehetővé templomunk felújítását is – mondta a lelkész, majd hozzátette: a támogatás nem fedezte teljes egészében a beruházás költségeit, ezért a gyülekezet adománygyűjtésbe kezdett, mely során az önkormányzattól, a kecskeméti református gyülekezettől, valamint magánszemélyektől további 18 millió forint gyűlt össze.

A felújítás során többek között megtörtént a nyílászárók cseréje, fűtésrendszer, valamint új villamoshálózat kiépítése, az épület külső-belső festése és vakolása, a torony lemezborításának cseréje és a lábazat vízszigetelése. Sőt egy neve elhallgatását kérő magánszemély felajánlása révén óra is került a templomtoronyra.

Soltész Miklós ünnepi beszédében hangsúlyozta: kereszténységünk védelme mindannyiunk érdeke.

– E mostani templomfelújítás is üzenet Magyarországon belül és a világ felé is, hogy nekünk a kereszténység az első számú nemcsak reményünk, hanem lehetőségünk a megmaradásra. Ezért is támogatja a magyar kormány nagy mértékben templomaink, közösségeink megerősödését és megújulását – mondta.

A templom megújulását vasárnap 15 órai kezdettel hálaadó szentmisével ünnepli majd a gyülekezet.