Kívül-belül megújul a Sáfrik-féle szélmalom

A város egyik legimpozánsabb turisztikai célpontjává szeretnék tenni a kiskunhalasi Sáfrik-féle szélmalmot. A település egyik legrégebbi műemléke az elmúlt évtizedekben a kisebb-nagyobb felújítások ellenére mostanra jócskán leromlott állapotba került. A kulturális intézményeket működtető önkormányzati cég 110,5 millió forintot nyert európai uniós és hazai kormányzati forrásból a szélmalom átfogó felújítására, amellyel megmenthető lesz az utókor számára a műemlék épület.

A Kölcsey és a Szélmalom utca sarkán, egy dombon álló csonka kúp alakú, kúptetős, zsindellyel fedett szélmalmot még az 1860-as években építette vályogból Hunyadi Antal. Az 1890-es években a külső oldalára egy téglasor vastagságú köpeny került, majd 1901-ben felülhajtós rendszerűre építették át, 1919 és 1930 között aztán többször felújították. A malom 1940 és 1950 között takarmánytárolóként működött, 1945-ig Sáfrik József molnár tulajdonában volt. Majd 1964 és 1966 között helyreállították, népi műemlékké nyilvánították.

Tizennégy évvel ezelőtt egy nagyobb vihar következtében erősen megrongálódott. Később, 2011-ben a városháza illetékesei úgy döntöttek, hogy leszerelik a fa szélvitorlákat, amelyek különben egy újabb szélsőséges időjárás esetén komolyan veszélyeztették volna a malom meggyengült épületét.

A halasi önkormányzat az elmúlt húsz évben több kisebb-­nagyobb állagmegóvó felújítást is elvégeztetett az épületen, azonban a malom északnyugati oldalán az időjárás és a gyakori beázások miatt a beavatkozások ellenére komoly sérülések keletkeztek a külső téglafalon. A repedésekbe a környező fák magvait fújta be a szél, amelyek egy idő után kihajtottak és tovább rongálták az épületet.

Az önkormányzat több tervet is készített a múzeumként működő szélmalom felújítására, komolyabb anyagi forrás azonban hosszú éveken keresztül nem állt rendelkezésre, így csak a kisebb állagmegóvásokra futotta. Különböző városi kulturális rendezvények és civil szervezetek közösségi eseményeinek volt helyszíne a szélmalom körüli zöldövezet. Az önkormányzat korábban a közvetlen szomszédságában alakította ki a Testvérvárosok parkját, és évek óta itt tartották a halasi Pásztortűz Egyesület Zenélő Szélmalom nevű őszi zenés rendezvénysorozatát. A Sáfrik-féle szélmalom nemcsak a halasiak számára fontos, de a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba is bekerült.

A város kulturális intézményeit működtető önkormányzati cég részben európai uniós, részben pedig hazai kormányzati pályázati forrásból nyert 110,5 millió forintot a szélmalom átfogó rekonstrukciójára, valamint a közvetlen közelében egy látogatóközpont kialakítására. A munkálatok néhány hete kezdődtek el, a szélmalom épületét részben körbeállványozták, és az új látogatóközpont betontalapzata is elkészült. A felújítás során megerősítik a szélmalom belső, eredeti vályogból készült falát és a külső téglaborítást is. A malom faszerkezetét is teljesen felújítják és visszakerül a helyére a szélvitorla, a tervek szerint újra őrlőképes állapotba hozzák a műemlék épületet. A felújítási munkálatok várhatóan a jövő nyár elejéig tartanak majd.