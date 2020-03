Kiürült a szerkesztőség, munkatársaink tapasztalataikról meséltek

Több mint egy hete kiürült a Petőfi Népe és a baon.hu szerkesztősége, a koronavírus-járvány miatt home office-ra váltottak kollégáink is. Az otthoni munkavégzés, bár néha nem várt nehézségekkel jár, új dimenziókat nyit az újságírók és a szerkesztők előtt is. Néha könnyebb, néha nehezebb, de a lényeg, hogy eleget tegyünk a kérésnek, és maradjunk otthon. Kollégáink tapasztalatait gyűjtöttük össze.

Online gitáróra (Vajda Piroska)

Több mint egyhetes tapasztalat után elmondhatom, hogy sikerült összehangolni egy általános iskola, egy gimnázium, egy zeneiskola, egy szerkesztőség és egy építésziroda munkáját az otthonunkban. Sőt, a zavartalan étkeztetést és még a rendszeres edzéseket is sikeresen beiktattuk a napirendünkbe. Nem egyszerű a logisztika, hiszen nem jut egyszerre mindenkinek számítógép, de a napirend felállításával a gyerekek ügyesen elosztották, hogy mikor melyikük használja a közös laptopot. Most a sokat szidott okostelefonok is nagy segítséget jelentenek az online tanulásban és munkában, így szép lassan, de az informatikai rendszer is összeállt.

A legérdekesebb talán az online gitáróra, amiről elsőként azt gondoltuk, hogy kivitelezhetetlen, aztán bebizonyosodott, hogy működik. Szép lassan minden megy a maga útján. És ha mégis összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, azzal vigasztalom a gyerekeket, hogy nézzék a dolog jó oldalát: reggelente nem kell aggódni, hogy elkésnek az iskolából, egész nap lehetnek pizsamában, mindennap együtt reggelizhetünk, ebédelhetünk és vacsorázhatunk. És mivel nekem nem kell eseményekre, a férjemnek tárgyalásokra rohangálnia, sokkal több időt tölthetünk együtt. Abban is biztos vagyok, hogy a négy fal között töltött napok után felértékelődnek majd a családi és baráti összejövetelek is.

Felértékelődő kontaktus (Sebestyén Hajnalka)

A home office nem akkora buli, mint első hallásra gondoljuk. Legalábbis számomra. A kötelező otthoni munkavégzés közel sem olyan, mint az önként vállalt. Néhány nap után besokalltam a sok messenger­üzenettől, a telefonos interjúktól. Hiányzott a szerkesztőség, a nyüzsgés, a pörgés és persze Mihályka Gyula viccelődései, Barta Zsolt cicás sztorijai. Azon vettem észre magam, hogy a helyi kis boltban beszélgetni kezdtem a boltos lányokkal. Az élőbeszéd azonban nemcsak nekem hiányzik. A szomszédjaimon is látom, hogy a bezártság nyomasztó nekik. Kerítésen keresztül hirtelen nagyon közlékenyek lettek ők is. Így a sok rosszban van valami jó is: újra felértékelődik a személyes kontaktus.

A változás kihívás (Gulyás Sándor)

A kényszerű „házi őrizet” nem hozott gyökeres változást a munkámban, sem az életemben. Ha mérlegre kellene tenni, talán több a pozitívum. Az új helyzethez való alkalmazkodást újságíróként nem teherként, hanem kihívásként élem meg. Üresjáratok nincsenek, mivel tartalmasan töltöm a felszabaduló perceket, órákat, melyek normális helyzetben leginkább utazással teltek. A kertben és a háztartásban is akad tennivaló bőven. Néhány nap alatt művészi szintre emeltem a portörlést, a vasalást, és már kuktaként is kaptam dicséretet páromtól. A kényszerű bezárás legnagyobb előnye, hogy az igazán fontos dolgok felértékelődnek, a kevésbé lényegesek elsikkadnak. A szeretet, az egymásra figyelés öröménél nem lehet nagyobb ajándék. A „házi őrizet”, ha másra nem, de arra mindenképpen megtanítja az embereket, hogy szeretni mindig rá kell érjenek.

Gépelés az autóban (Hraskó István)

Pont akkor kellett beesnie ennek a koronavírusnak, amikor már kezdtük összeszedni a dobozokat a költözéshez, így a cuccolást határozatlan időre lefújtuk, és kedves, ám néha szűkösnek bizonyuló albérletünkben húzzuk ki ezeket a heteket. A negyedikes nagylány klasszul elfoglalja magát a digitális távoktatással: lehet, hogy a tananyaggal nem haladnak terv szerint, de másfél hét alatt elég profin megtanult e-mailezni, leckét lefotózni, csatolni, felhőbe feltölteni. Matekóra videón, cset a Classroomban, gitáróra Skype-on – én meg csak nézek, ahogy menedzseli önállóan a napjait, és nagyon élvezi. A kis ötéves viszont gyakran unatkozik és nyűgös, hiszen otthon vannak a szülei, mégsem tudnak vele foglalkozni, csak püfölik a hülye laptopot…, hiányoznak az ovistársak, a mamák, az unokatesók.

Személyes interjút mostanában igencsak macerás összehozni, rendezvények nincsenek, így munkámat nagyrészt én is „hómofiszban” végzem, annál is inkább, mert az újságírás mellett a gyerekekre is vigyázni kell. Itthon a wifi hatótávolsága elég kicsi, a hálózat se bír túl sokat, így a routerhez közeli konyhaasztalon a tányérok és bögrék, valamint a két laptop és a tablet váltják egymást, vagy sakkozunk addig, hogy minden elférjen. Igazi kihívásnak nevezhető – még ha időnként idegbajként is jellemzem – úgy megírni a cikkeket, hogy közben balról a mértékegység-átváltás gubancait bogozza a kisiskolás, szemben a párom egy multicég fontos és sürgős munkaügyi feladatait intézi telefonon, jobb felemen pedig a legkisebb reggelizik, szürcsölgeti a kakaóját és kérdezget ötpercenként a drága, hogy mikor fogunk már birkózni, rajzolni. Úgyhogy a szerkesztő kollégák tökéletesen érthető sürgetése mellett van extra motiváció is az iparkodásra. Megemlíteném még a „károfiszt”, egy-két sürgős híradást az autóban ücsörögve gépeltem be. Fura volt a nagy csönd.

Sok minden felfedezhető (Tapodi Kálmán)

Tulajdonképpen idilli állapotnak nevezhető, ha a munkavégzés helyét alig egy méter választja el a fekvőhelytől. Hogy ez megfelel-e az otthoni munkavégzés előírásainak – ami a páratartalmat és az íróasztal-magasságot is meghatározza –, nem ellenőriztem, de az adott négyzetméteren optimális megoldás. A home office nem új keletű számomra, habár volt ez másképp is. Már nem a napi rutin része a halasi, kalocsai székhelyeken megjelenni, de így legalább a nagykorúság határát hamarosan átlépő verdám is kevesebb kátyúval találkozik. A lakásba jobban bezárva persze sok minden felfedezhető, a megbúvó porcicáktól és pókhálóktól kezdve a velünk egy háztartásban élőkig. Utóbbiakról az is kiderülhet, hogy jó fejek és beszélgetni lehet velük, maszk nélkül.

Bella és a töltőkábel (Morva Daniella)

Amikor egy kölyökkutya megérkezik a családba, éppúgy körülrajongja mindenki, mint egy csecsemőt. Hajlandóak vagyunk felébredni hozzá az éjszaka közepén, engedjük, hogy megrágcsálja a kedvenc cipőnket és zokninkat, tűrjük, ahogy a növekvő fogaival harapdálja az ujjainkat, és eltakarítunk utána mindent, de tényleg mindent, amit csak maga mögött – vagy maga alatt – hagy. Az a színtiszta igazság, hogy odavagyunk értük.

Tökéletes időzítés volt az izoláció ideje alatt magunkhoz venni Bellát, hiszen mi dobná fel jobban az egész család életét, mint egy ilyen csokibarna szeretetgombóc? Naivan azt hittem, épp jókor jött ez a home office, hiszen én is ott tudok majd lenni Bellával minden pillanatban, miközben ő édesdeden alszik mellettem, és néha kellemesen megnyalja majd a kezem. Ez volt a rózsaszín köd, aztán beütött a valóság: egy hete érkezett, de már megrágta a töltőkábelt, megkóstolta a zoknimat, lerángatta a pizsamám ujját, ráült az egeremre, ráfeküdt a laptopomra, megint megkóstolta a zoknimat, lerángatta egy másik pizsamám ujját, lenyelte a szotyim leejtett héját, lepisilte a szőnyegemet, megette a macskám sonkáját és meg is kergette őt. Arról nem is beszélve, hogy bár ez idő alatt okos kutya révén szobatiszta lett, az ajtónyitás még nem megy egyedül, így gyakorlatilag ő irányít, hiszen ha menni kell, akkor bizony nekem is rohanni kell. Bár azt hihetnénk, hogy örül annak, ha mellette dolgozom, a valóság az, hogy szinte már dühös és sértett, amiért a gépemet nyomkodom, és nem vele játszom éjjel-nappal. Ettől persze én szívesen teszek eleget „anyai” kötelességeimnek, és bármikor (csak a főnök meg ne tudja) kapható vagyok egy kis játékra.

Így mindent összevetve, Bella és a home office nem igazán férnek meg egymás mellett, hiszen őt csak és kizárólag a tegnap nem eléggé megrágott cipő és a játék érdekli.

Rajtunk múlik (Bajáki Zsanett)

Amikor a lapszerkesztőnk megkért, hogy foglaljam össze az elmúlt két hét során összegyűlt tapasztalataimat és érzéseimet a home office-szal kapcsolatban, azt gondoltam, hogy soha nem volt még ilyen nehéz cikket írni, káromkodás nélkül. Ráadásul a teljes lapszám sem lenne elég végigsorolni azt az ámokfutást, ami a napjaimat jellemzi. Hogyan is néz ki ez pon­tosan?

A lakás csatatér, az élet háború, az ember pedig ott áll a frontvonalban és egyszerre próbálja anyaként, munkavállalóként, szakácsként, takarítónőként, pszichológusként, barátként, kollégaként, játszótársként, főnökként, betegként, ápolóként (stb.) teljesíteni a pályát, hogy továbbjuthasson a következő szintre, vagyis jöjjön egy újabb nap, még több kihívással. Aztán valahol a digitális szélmalomharc, a nutellás karalábé, a négynapos láz és a könyörtelen határidők célkeresztjében egyszer csak leroskad a bordó kanapéra és sajgó fejjel körbenéz: tényleg erről szól ez a kényszerű itthonlét? És eszébe jut a dédi lekvárjával megkent tegnapi palacsinta íze, a forró kávé reggelente a körfotelben, egy végre megtalált akkord a gitáron, az óriásgyík kergetése a nappali szőnyegén, egy csokor tulipán a bejárati ajtóban, egy pohár bor ebéd előtt, a nem várt helyről érkező segítő kezek, az önfeledt beleszerelmesedések, a repkedő szappanbuborékok, az őzek ott, szemben a réten… és akkor megkérdezi hangosan a hibiszkusztól: – Na jó, de akkor most melyik? A Baltazár névre hallgató virág pedig csak legyint egyet széles levelével, hiszen ez rajtunk múlik…