Kitüntették a máltais önkénteseket

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi régiója szerdán rendezte meg a Szociális Munka Világnapjához kapcsolódó ünnepségét Kecskeméten, a Három Gúnár Rendezvényházban. Ebből az alkalomból köszöntötték az önkénteseiket, akik egész évben segítik munkájukat.

A vendégeket elsőként Rigóné Kiss Éva, a máltais régió ügyvezetője köszöntötte. – 2019-ben is sok programon vettünk együtt részt, melyek jó része kapcsolódott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fennállásának 30. évfordulójához. Sokat gazdagodtunk ezeken a programokon. Most egy picit feltöltődünk, ünnepeljük a szeretetet, mely bennünk van. Továbbra is nagyon fontos, hogy elfogadjuk embertársainkat, úgy szeressük őket, ahogy vannak. S nem úgy, ahogy mi szeretnénk látni őket – hangsúlyozta, majd köszöntötte Engert Jakabné alpolgármestert, Lévai Jánosné tanácsnokot, dr. Mák Kornélt, a megyei közgyűlés alelnökét, Pászti András önkormányzati képviselőt, az egyház képviselőit, a támogató és civil szervezetek képviselőit, a máltais önkénteseket és nem utolsó sorban az Ölelő Kéz Alapítvány munkatársait.

– Az önkéntes munkatársainkat külön kiemelném, hiszen a szeretetszolgálatunk jövője rajtuk múlik. Életfeladatuknak tekintik, hogy tudásuk legjavával folytassák a segítő munkát. Különös tisztelettel vagyunk az idősebb önkéntesek iránt, hiszen ők adják át a közösségi érzéseket, a morális tartalmakat, és jó példaként állnak a fiatalabb generáció előtt – mondta végül Rigóné.

A városvezetés nevében Lévai Jánosné tanácsnok tartott köszöntőt. – Az a munka, amit a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és az önkéntesek végeznek, hiánypótló. Ha nem lennének, sokkal szegényebbek lennének a bajba jutott családok, a nélkülözők. Az a szeretet, amit adnak, hihetetlen nagy segítség. Sokszor a rászorulóknak a belőlük áradó szeretet a legfontosabb. Éppen ezért az egészségügy és a szociális terület egyre nagyobb elismerést kell, hogy kapjon. A kecskeméti városvezetés is fontosnak tartja, erkölcsi elismeréseket adományoz e területeken dolgozóknak – jegyezte meg, majd hozzátette: a kormány 2020-tól a szociális ágazatban dolgozók járulékát átvállalja, nem az intézményeknek kell kigazdálkodnia.

Dr. Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke is csatlakozott a máltaisok méltatásához. – Az a tevékenység, amit Önök végeznek a hétköznapok csöndességében a nehézségekkel küzdő emberekért, az maga a csoda. Sok esetben Önök az utolsó esélye a rászorulóknak, segítségük nélkül, tehetetlenek. Nagyon szépen köszönjük áldozatos munkájukat! – emelte ki.

Ezt követően a vendégek Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnökének köszönő szavait hallhatták – távollétében – egy máltais munkatárs tolmácsolásában, majd a műsor részeként képekből összeállított bemutatót vetítettek le a régió elmúlt évi munkájáról. Az ünnepség fénypontja a díjak átadása volt, a vacsora előtt.