Kitüntetéseket adtak át a városi ünnepségen

Színvonalas programokkal várták idén is a szervezők a szabadszállásiakat a XXIV. Városi Napokon.

A kétnapos rendezvénysorozat csúcspontja az elismerések átadása volt. Az idei esztendőben hárman részesültek a kitüntetésben. A város képviselő-­testülete a Szabadszállás Váro­sáért díjat Bugyi Andrásnénak, a Szabadszállási ÁMK igazgatójának, a Szabadszállás Egészségügyéért díjat dr. Terebessy Károly szülész-nőgyógyásznak ítélte oda. Pásztor József a városháza épületének külső fel­újításáért vehetett át polgármesteri elismerést.

Bugyi Andrásné diplomáját a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán szerezte, majd közoktatás-vezetői, később óvodai szakértői szakvizsgát szerzett. Szabadszállásra 1987-ben került, 1997-ben nevezték ki a helyi Tóth Erzsébet Óvoda élére, majd 2012-ben lett a Szabadszállási Általános Művelődési Központ igazgatója. Alapítója a „Kisemberekért” Alapítványnak. Közel negyvenéves életpályáját sokrétűség, dinamizmus, pontosság, pedagógusként a gyermekszeretet jellemzi. Dr. Terebessy Károly 1971-ben diplomázott a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 1975-ben szakvizsgázott szülészet-nőgyógyászatból. Orvosként a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészeti osztályára került, 1984-ben lett a Szabadszállási Szülőotthon vezetője. Az itt eltöltött 30 éve alatt több ezer gyermek született, és sok-sok édesanyának segített átélni ezt a csodát. Dr. Terebessy Károly nyugdíjasként még most is dolgozik, jelenleg is töretlen munkakedvvel.

Az ünnepélyes pillanatok után helyi előadók, majd a sztárvendégek léptek a vásártéri színpadra. A rendezvényen tűzijáték, végül utcabál várta a kikapcsolódni vágyókat.