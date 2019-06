Kitört a vihar Bács-Kiskun megyében

Erős széllökések és viharok űzik el a napok óta tartó kánikulát a megyében, mely vasárnap délutánra érkezett meg több településre is.

Délután heves széllökések kíséretében megérkezett a sokak által várt, felüdülést hozó lehűlés a megyébe, ami kiűzi a szerda óta tartó kánikulát. A lehűlés azonban viharokkal, az Alföldön 70-80 kilométeres széllökésekkel, zivatarokkal és helyenként jégesővel. Ahogy a Jakabszállást Orgovánnyal összekötő úton és Orgovány belterületén készült videóink is mutatják, vasárnap délután heves széllökések kíséretében jöttek a fekete felhők, rendkívül erős szelek tépik a fákat, számos helyen leszakítva azok ágait és a földek közelében homokviharok vonják ködbe az utat. Egyes településeken áramingadozások jelentkeznek.

Sok munkája van a tűzoltóknak

A széllel is kísért zivataros időjárás miatt több feladata akad Bács-Kiskun megye tűzoltóinak. Az egységek a megye több településére kapnak riasztást kidőlt fák, lefújt tetőcserepek, vagy épp leszakadt elektromos vezetékek miatt. Soltszentimrén, a Híd utcában egy ház tetejéről fújta le a szél a cserepet, a solti hivatásos tűzoltók nemrég érkeztek meg a területre. Bócsán, az 54-es főút több szakaszán fák borultak az úttestre, megállítva ezzel a forgalmat. Soltvadkertről és Kiskunfélegyházáról érkeznek tűzoltók a helyszínekre a veszélyessé vált fák eltávolításához. Nagybaracskán, a Szent István utcában a leszakadt elektromos vezeték az úttestre lóg, a település hivatásos tűzoltói az áramszolgáltató szakembereit is értesítették. Izsákon, a Szabadság téren egy fa dőlt egy személyautóra, a járműben senki nem tartózkodott. A kiskőrösi hivatásos tűzoltók indultak a helyszínre. Az orgoványi Felsőjárás tanyán egy hatméteres akácfa dőlt egy lakóépületre, a helyi önkéntes tűzoltók megkezdték a munkát. Fülöpszálláson, a Székekpuszta tanyánál szintén egy kidőlt fa okoz gondot. Bácsalmáson a tanyasornál a leszakadt villanyvezeték miatt kérték a település önkormányzati tűzoltóinak segítségét, a kiskunhalasi Tó utcában pedig egy lakóház kerítését törte össze egy kidőlt fa.Az egységek folyamatosan hárítják el a károkat.