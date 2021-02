Kitelepítik a varjakat az Árpádvárosból Kecskeméten

Az árpádvárosi játszótér körüli tízemeletesek több lakója panaszkodott a tér fáin fészkelő vetési varjakra, a kormányhivatal engedélyével a Városüzemeltetési Kft. szakemberei ezen a héten leveszik a fészkeiket és külterületre viszik.

– Tavaly nyáron kerestek meg a környék lakói, hogy nyitott ablak mellett nagyon nehezen tudnak pihenni, hajnalban pedig felébrednek, olyan hangosan kárognak a varjak, főleg a költési időszakban – mondta el hétfőn a baon.hu-nak Király József, az Árpádváros önkormányzati képviselője (Szövetség a Hírös Városért Egyesület).

A panaszok miatt a képviselő az önkormányzathoz fordult, majd közös helyszíni bejárásra hívta a közös képviselőket, és egyeztetett a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereivel is. Az egész folyamat koordinálását innentől kezdve a Városüzemeltetési Kft. vette át, amely a képviselő szerint kiváló munkát végzett.

Kovács Réka parkfenntartási csoportvezető is felvette a kapcsolatot a Nemzeti Parkkal, majd a megyei kormányhivatal természetvédelmi osztályának írt, ugyanis csak a kormányhivatal engedélyével történhet a védett állatok közé tartozó vetési varjak fészkének eltávolítása, és csakis a költési időszakon kívül, tehát február 15-e előtt (február 15. és július 15. között van a költési idő, most még tehát éppen időben végzik a műveletet). A kormányhivatal kiadta a hatósági határozatot, azzal együtt, hogy a fészkeket a szakemberek útmutatásainak megfelelően lehetőleg egyben kell leszedni a fákról, és aztán a külterületen újra kihelyezni.

A Városüzemeltetési Kft. munkatársai emellett a tér fáinak ifjító metszését is elvégzik, levágják a korhadt, száraz, vagy már eltörött, lógó ágakat, ezzel is tudják kicsit késleltetni a varjak visszaköltözését. Kovács Rékától megtudtuk, összesen négy varjúfészket költöztetnek el, emellett levettek még négy örvösgalamb fészket is.

Király József hozzátette: sajnálatos helyzet állt elő, de a lakók érdekében hozzá kellett nyúlni a varjak költőhelyeihez. Emlékeztetett rá, hogy korábban is volt már példa ilyen akcióra a Széchenyivárosban, de nincs semmi garancia arra, hogy a varjak – amelyek rendkívül okos állatok – nem fognak visszatérni az Árpádvárosba.

– Több oka van, hogy a varjak beköltöztek a városba, többek között az elmúlt időszakban a város környéki szántóföldeken végrehajtott iparosítás is erre szorította őket, így tudnak élelemhez jutni. Hétfőn elindítottuk a kitelepítésüket, de emellett még számos más feladat vár az önkormányzatra és ránk, képviselőkre is, így például a város környéki fásítás, amely nemcsak azért fontos, mert így fészkelőhelyeket teremtenénk a varjaknak, hanem a levegő minőségének javítása szempontjából is elengedhetetlen – vélekedett a képviselő.