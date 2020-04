Kiskunhalason nem tesztelik a dolgozókat

Bács-Kiskun megyében egyre több idősek otthonában és szociális intézményben végzik el a koronavírustesztet a dolgozókon, a bent lakók védelme érdekében.

Amíg Kiskőrösön és Kiskunmajsán a települések vezetői a kereskedelmi üzletek és szolgáltatók tulajdonosait, valamint üzemeltetőit arra szólították fel, hogy a lakosság egészsége védelme érdekében tegyék kötelezővé az üzletekben a védőmaszk használatát, addig a halasi városvezetés ezt az intézkedést nem tartja szükségesnek a város­ban.

– Ha valamennyi vásárló és az üzletek is betartják a kijárási korlátozás szabályait és az ajánlásokat, akkor eleve ilyen problémák nem merülhetnek fel – nyilatkozta lapunk megkeresésére Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere. Tájékoztatása szerint nem ellenőrizheti az önkormányzat a vásárlókat, hogy viselnek szájmaszkot vagy sem. A korosztályi védett időszakokat is a rendőrségnek kell ellenőrizni, nem pedig az önkormányzatnak.

Kuris István László emlékeztetett: a mosható szájmaszkok varrása, csomagolása és kihordása folyamatos Kiskunhalason, eddig közel tizenkétezer darabot készítettek el önkéntesek, ezeket már el is juttatták a lakossághoz. Valamennyi maszkhoz a polgármester írásos tájékoztatóját is mellékelték, amiből kiderül, hogy érdemes bevásárláskor is használni a maszkot az üzletekben – mondta az alpolgármester, aki szerint ezzel az elsők között fogalmaztak meg ajánlást a polgárok számára a maszkok viselésére.

Arra a kérdésünkre, hogy a kiskunfélegyházi, kecskeméti gyakorlathoz hasonlóan a halasi idősek otthonában, illetve a szociális intézményekben tesztelik-e a dolgozókat koronavírusra vonatkozóan, Kuris István László elmondta, hogy folyamatosan kapcsolatban van az önkormányzat a koronavírus-járványban illetékes szakemberekkel. Amennyiben szükségessé válik, sor kerülhet Halason is az ilyen tesztelésekre, egyelőre azonban ezekben az intézményekben elég a látogatási és kijárási tilalom. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az elvégzett teszt csak a mintavétel időpontjára vonatkozóan szolgál információval, a negatív teszt így akár megtévesztő is lehet.

Az alpolgármester elmondta, hogy azokat, akik a kórházból kerültek vissza az idősotthonba vagy más szociális intézménybe, és bármilyen, a koronavírusra utaló tünet felmerült náluk a kórházi kezelés alatt, tesztelték és tesztelik.

A Nyúl utcai idősek otthonában tegnapra várták a népegészségügyi szolgálat munkatársait ellenőrzésre, Fülöp Róbert arról tájékoztatott, hogy az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Rámutatott: az intézményben van egy kilencvenfős és egy húszfős épület. Amennyiben megjelenne az otthonban a koronavírus, akkor a húszfős épületrészben el tudják helyezni azokat a koronavírussal diagnosztizált lakókat, akik nem szorulnak közvetlen kórházi kezelésre. Így a tünetmentes lakóktól el tudják különíteni őket.

A városvezető tájékoztatott arról is, hogy a kiskunhalasi idősek otthonába eddig 2350 darab szájmaszk és 500 pár gumikesztyű érkezett az Állami Egészségügyi Ellátó Központ raktárából. A védőfelszerelések folyamatos érkezése további több körben várható. Hangsúlyozta azt is, hogy komoly saját készlettel is rendelkezik az intézmény, ahova ezeken kívül védőszemüvegek és fertőtlenítőszerek is érkeztek még a veszélyhelyzet elején, és azóta is folyamatos a saját beszerzés. Az otthon dolgozói közel félezer mosható szájmaszkot is varrtak maguknak és a lakók részére.