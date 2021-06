Kiskunhalas újabb kulturális színtere lesz az elkészült Kincsem Ház

Újabb rendezvénytérrel bővült a város, péntek délután bemutatták a sajtó munkatársainak és a meghívott vendégeknek a Hirling József Lovasparkban 142 millió forintból megépült ötszáz négyzetméteres Kincsem Házat, amely nem csak a lovasok, hanem az egész város kulturális életét szolgálja majd.

A beruházás megvalósításához az anyagi forrást pályázaton nyerte el a halasi önkormányzat és a Hirling József Lovasparkot üzemeltető halasi Lovas és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.. A Fazekas Mihály utcai ingatlanon, az egykori csendőr lovas laktanya, később határőr lovasbázis területén tavaly decemberben kezdődtek el az építési munkálatok, az új létesítményt Juhász Tibor ügyvezető, a Magyar Lovas Szövetség elnökségi tagja mutatta be.

– A lovassporthoz kapcsolódó programok mellett a város kulturális eseményeinek és a civil egyesületek rendezvényeinek is helyet szeretnénk biztosítani.

Olyan nyitott intézményként fog működni a Kincsem Ház, ahol konferenciák, szakmai továbbképzések, nagyobb családi-és baráti közösségek eseményeinek színtere lehet, ahova bárki szívesen betér majd

– hangsúlyozta Juhász Tibor, aki elmondta, hogy az épületben az ötven fős aula mellett üzemelni fog egy konyha, büfé, ruhatárolót és raktárhelyiségeket alakítottak ki, valamint egy közel kétszáz fő befogadására alkalmas nagyterem. Az épületben kialakítottak egy zárt tévéláncot is, így a későbbi lovasversenyek idején a közönség és a versenyzők akkor is figyelemmel tudják majd kísérni verseny menetét, amikor éppen ebédelnek, vagy csak a büfébe térnek be egy hűsítőre.

A Kincsem Házban elsőként a halasi Művészeti Hetek programsorozat nyitányaként egy kortárs festészeti kiállítás nyílt Sáli Levente helyi alkotóművész munkáiból, valamint a Százszorszép Egyesület szervezésében helyi termékekből szerveztek ételkóstolót.

Fülöp Róbert polgármester a sajtóbejárást megelőző köszöntőjében kiemelte, hogy

Kiskunhalas egy olyan újabb kulturális rendezvénytérrel bővült, amely tovább gazdagítja a város egyébként is színes kulturális életét.

Annak a reményének adott hangot, hogy ahogy eddig is, ez után is szívesen választják majd a halasiak és környéken élők az igényes és tartalmas kikapcsolódásként szolgáló lovas központot és a most elkészült Kincsem Házat.

A betegségből lábadozó Bányai Gábor országgyűlési képviselő nem tudott jelen lenni a Kincsem Ház hivatalos megnyitóján, a politikus egy korábbi sajtóbejáráson azonban úgy fogalmazott, hogy része lesz annak a stratégiai célkitűzésnek, amely illeszkedik a város turisztikai vonzerejének növeléséhez és a lovasbázis működéséhez.

A Nemzeti Lovas Színház egyik kiemelt előadóhelyszíne a kiskunhalasi Hirling József Lovaspark, a színház igazgatója, Pintér Tibor is jelen volt a Kincsem Ház megnyitóján, ahol a megnyitót követően mutatták be Kincsemről, a „csodakancáról” szóló zenés lovasszínházi darabot.