Kiskunfélegyházi alkotók közös kiállítását nyitották meg

A városban élő harminckét alkotóművész mutatkozik be a Móra Ferenc Művelődési Központ aulájában megrendezett kiállításon. A tárlatot Szabó Ildikó művésztanár nyitotta meg. Az alkotásokat Lukács Ferenc festőművész válogatta és rendezte egy csokorba.

– Alföldi kisvároshoz képest sokan foglalkoznak képzőművészettel Félegyházán. Azért szerettek bele ilyen sokan a rajzolásba, a festészetbe, mert elődeink, tanítóink – mint például Terescsényi Endre, Bodor Miklós, Rosta Ferenc, Kolozsvári Sándor – katalizátorai voltak a művészetnek Félegyházán – fogalmazott a szerda esti megnyitón Szabó Ildikó.

– Sokféle életút, sokféle szándék és élethelyzet az, amiben alkotunk. Van egyetemet végzett profi és van naiv festő is közöttünk. Megfér egymás mellett a profi, az amatőr és a naiv megközelítés is. Összeköt bennünket egy szál, az alkotói élmény, ami mellett kitartunk akkor is, ha fölöttünk kultúrharc folyik. Itt kultúrbéke van. Mi odafigyelünk egymásra, tudjuk, honnan indultunk, hová tartunk, mi történt a másikkal. És ez csodálatos – hangsúlyozta a művésztanár.

– A látszólag könnyed téma mögött azonban mindannyiunk sorsa úgy lapul meg, mint az éppen összehúzott függöny mögött a színdarab utolsó jelenetébe merevedett tragédia és egyben komédia vagy tragikomédia. Gesztusokba, vibráló vonalakba, rezgő felületekbe, textúrákba, jelenetekbe sűrűsödnek az érzelmek. Szemérmesen hallgatnak a színek, a foltok. Titkos jelek, jelképek súgják az alkotók sóhajtásait, kacagását. Vágyak, álmok, menekvés, düh, útkeresés, megnyugvás, megannyi érzelem húzódik meg a képek mögött – összegezte Szabó Ildikó.