Kisdiákok mondtak verset a 95 éves Piroska néninek

Kapott tortát és virágcsokrokat, de a 95 éves kecskeméti Lantos Piroska néni akkor hatódott meg leginkább, mikor elsős diákok verssel és furulyaszóval kedveskedtek neki születésnapi köszöntésekor.

Kilencvenötödik születésnapját ünnepelte pénteken Lantos Piroska. A szépkorú hölgyet a Görbe utcai nyugdíjasházban dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Pászti András képviselők köszöntötték fel az önkormányzat részéről virággal és ajándékcsomaggal. De Piroska néni talán akkor hatódott meg leginkább, mikor a Mátyás Király Általános Iskola elsős tanulói, Vincze Boglárka, Winter Anna és Süle Milán egy verssel kedveskedtek neki, az ötödikes Kékesi Napsugár pedig furulyán játszott el egy dalt.

– Szorgalmas, kitartó, mérhetetlenül hálás mindenért. Egész életét keményen végigdolgozta, sok betegsége van, de nem panaszkodott soha. Néha elmondja, hogy itt fáj, ott fáj, aztán nevetünk a bajokon. Mindig jókedélyű, vidám, példakép lehetne mindenki számára – áradozott Piroska néniről a hozzá legközelebb álló Kovács Lajosné Erzsébet. Édesanyja Piroska néni barátnője volt, és mielőtt elhunyt, kérte lányát, hogy vigyázzon az akkor 82 éves asszonyra. Így lett Erzsébet Piroska néni „fogadott lánya”. Először csak a gyógyszereit váltotta ki, majd bevásárolt neki, egyre többet meglátogatta, elvitte orvoshoz, beszélgettek: gondoskodott róla. Kicsit úgy tekint Piroska nénire, mintha az édesanyja lenne.

A 95 éves hölgy Kiskunfélegyházán született. Soha nem ment férjhez, de két fia is született: ez abban a korban igen nagy bátorságra vallott. Takarítónőként dolgozott egész életében. Több tragédia is érte, talán a legszörnyűbb csapás, amikor harmincéves fiára egy fakitermelésen rázuhant egy fa, és nem élte túl a balesetet. Másik fiát a Dunántúlra sodorta az élet, őt is nagyon ritkán látja.

– Szegény most volt kórházban, de ott sem hagyta el magát, felkelt és sétáltunk, a doktor úr meg is dicsérte. Fél évvel ezelőtt még teljesen önálló volt, tudott magára főzni, csak nagy nehezen egyezett bele, hogy beköltözzön a nyugdíjasházba. Szellemileg is friss, a mai napig olvas – mondta Erzsébet.