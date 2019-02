Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona címet kapott Mélykút

A településen élő kisgyermekes szülők és csemetéik gyűltek össze kedden délelőtt a mélykúti művelődési házban a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesületet szervezte díjátadó ünnepségre.

A kecskeméti egyesület 2010. január elsejével hirdette meg a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona cím adományozását. A címet naptári évente az a Bács-Kiskun megyei település kaphatja meg, ahol egyrészt évről évre egyre több gyermek születik, másrészt a statisztikai létszámhoz viszonyított legnagyobb százalékos mértékű az újszülött létszám növekedése. Eddig 22 települést díjaztak a megyében. A 2017. évi adatok alapján Mélykút is jogosult – Újsolt, Szalkszentmárton és Kömpöc mellett – a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona cím viselésére.

A településnek adományozott táblát és emléklapot Mélykút polgármestere, Kovács Tamás vette át. A gyerekek pedig szüleikkel együtt egy-egy kis tűzzománc koronát és ajándékutalványt kaptak a jeles esemény alkalmából. A polgármester köszöntőbeszédében elmondta, hogy 2017-ben 62 újszülöttel gyarapodott városuk lakossága, ami kiemelkedően magas számnak tekinthető.

– A cím adományozása nemcsak kitüntetést jelent, hanem egy olyan kötelezettséget is, amely feladatokat állít az önkormányzat elé, hogy továbbra is mindent megtegyen az itt élő királykisasszonyokért és királyfiakért. Ennek fényében terveink szerint gyereknapra teljesen újjáépítjük a központi játékteret, utcai fitneszparkot létesítünk, megindul az új színház- és művelődési terem építése, illetve a sportcsarnok bővítésére is lesz lehetőség – mondta Kovács Tamás.