Kínában is játszanak majd a cirókások

Erősebb vizualitás, több szerep a báboknak, kevesebb a szövegnek – megújítanák a bábszínházi műfajt a Cirókában. A kecskeméti társulat novemberben egy kínai fesztiválon is fellép.

– A szakmán belül egyre többször esik szó arról, hogy szükség van a bábszínházi műfaj megújítására. Az elmúlt években zömmel olyan előadások készültek, amelyeknél a szöveg rátelepszik a látványra, és a báb szinte csak illusztrációként van jelen – ezzel az erős felütéssel indította az új évad terveit bemutató sajtóreggelit kedden Kiszely Ágnes, a Ciróka Bábszínház igazgatója. Azt is rögtön hozzátette: ők is megbeszélték ezt a kérdést Kuthy Ágnes művészeti vezetővel, és egyetértenek azzal a törekvéssel, hogy nagyobb teret kell adni a vizualitásnak, a különböző bábos technikáknak, és hogy a szöveg csak segítség legyen, ha a bábbal nem vagy nehezen lehet valamit kifejezni.

A Ciróka Bábszínház öt új bemutatót tervez a most induló évadra, két-két bérletből választhatnak az iskolások és óvodások. A műfaji megújítás jegyében készül már például Az égigérő lift című előadás, Somogyi Tamás rendezésében. A történet országában be van tiltva a mosoly és törvényellenes a nevetés. Egy nap azonban a Mosoly Mentesítő Minisztérium egyik szigorú, de gyanútlan ügynöke egy különleges felvonó fogságába kerül, ahol nagyon furcsa dolgok történnek vele, még olyanok is, amiken – minő borzalom – mosolyogni kell… Kiszely Ágnes szerint keveset beszélnek majd a szereplők, Dániel András szövege viszont annál izgalmasabb lesz.

Időben az első bemutató egy koprodukció: a cirókások a Beck Andrea könyvei alapján készült A titoktündér című mesét Kuthy Ágnes rendezésében a Budaörsi Latinovits Színházzal közösen viszik színre. A darabot október 1-jén mutatják be Budaörsön, a Városi Ifjúsági Klubban. Már a napokban elkezdődnek A békakirály című Grimm-mese próbái is, amelyet új köntösben Magdalena Miteva állít színpadra. A bolgár vendégrendező – aki egyben a bábszínpadi változat szerzője és tervezője is – első alkalommal dolgozik együtt a Ciróka társulatával. Ezt a művet először október 4-én láthatják a nézők Kecskeméten. Az újraértelmezésről röviden annyit, hogy három helyszínen játszódik majd a történet: Papír-, Műanyag és Fémkirályságban.

Kiszely Ágnestől megtudtuk: az Oz, a nagy varázsló zenés mesejátékban a társulat valamennyi tagja részt vesz majd. A Halasi Dániel rendezésében színpadra állított jól ismert történet meglepő fordulatokat tartogat majd. A Ciróka Bábszínház idei évadjában – a nagy érdeklődésre való tekintettel – ismét lesz babaelőadás, Itt vagyok! címmel, és folytatódnak a nagysikerű kórházi előadások is; a társulat havonta egyszer látogat majd el a gyermekosztályra. Decemberben újra beköltözik bábszínházukba a Mikulás. A gyermekeknek idén újabb rejtélyt kell megoldaniuk, ezúttal elfelejtett ajándékokat kell eljuttatniuk azokhoz, akiknek levelei nem kerültek a Mikulás kezébe.

A kecskeméti bábszínház a korábbi előadásaiból újra műsorára tűzi a Lúdas Matyit, a Gabi és a repülő nagypapát. a Pettson és Finduszt, az Eddmeglevest, a Macskablöfföt és a Babarókát. A mesébelépő játék során ismét varázsigéket lehet majd gyűjteni.

Kiszely Ágnes vendégszerepléseikről elmondta: Magyarországról egyedüliként meghívást kaptak a Csüancsouban zajló Selyemút Fesztiválra. A Hogyan fogjunk csillagot? című előadásukat novemberben mutatják majd be a kínai közönségnek. Részt vesznek továbbá a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokon is jövő áprilisban, a régió legnagyobb művészeti fesztiváljára pedig a Rigócsőr király című darabjukat viszik el.