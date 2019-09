Kínában is bizonyították tudásukat a bányais robotikás diákok

A bányais robotikás diákok a nyáron több nemzetközi versenyen is megmutatták tudásukat. Krett György tanár diákjai Kínában is jártak, ahol kiválóan szerepeltek. A robotikás tanár tanít­ványai ebben a tanévben már újabb rangos megméretésre készülnek.

A Bányai Júlia Gimnázium hosszú évek óta kiválóan szerepel különböző robotikaversenyeken, hazánkban és külföldön egyaránt. Jelenleg három tanár oktatja a robotikát, tanórai és szakköri keretek között.

Az elmúlt tanév kiváló eredményei közül kiemelkedő a kínai RoboRAVE versenyen való szereplésük, melyen a legfiatalabb tanítványok vettek részt.

Krett György tanár elmesélte, hogy a RoboRAVE verseny lengyelországi fordulóján nyerték el a jogosultságot a kínai RoboRAVE International versenyen való induláshoz. A gimnázium két robotika szakkörös csapata vett részt a márciusban, Lengyelországban, Gdanskban megrendezett RoboRAVE verseny fordulóján, ahol SumoBot kategóriában versenyeztek szu­mózó robotjaikkal. A Balla Géza, Biró Richárd és Komáromi Zsombor diákokból álló csapat korosztályában megnyerte a SumoBot kategóriát.

A RoboRAVE International egy, az Egyesült Államok által elismert robotikaoktatási és -versenyprogram, és immáron 17. alkalommal rendezték meg Kínában, 19 ország 115 csapatának részvételével. Krett György tanítványai, a 11 éves diákok egyetlen magyar csapatként képviselték hazánkat. Az út és a részvétel páratlan lehetőséget jelentett számukra a meglévő kompetenciáik fejlesztésére, versenyképességük növelésére, illetve további tapasztalatok szerzésére. A versenyen való részvételhez jelentős támogatást kaptak a várostól és több cégtől.

A nemzetközi verseny hét kategóriában zajlott. A bányais Roborombolo csapat SumoBot kategóriában 5-6. helyezést ért el a Kínában megrendezett nemzetközi versenyen, valamint első osztályú minősítést kapott elért eredményéért.

A SumoBot kategóriába 20 csapat jutott be 10 országból. Európából a kecskeméti srácok mellett spanyol, francia és lengyel csapatok indultak, a többi csapat a világ különböző tájairól érkezett. A kétnapos verseny első napján pontgyűjtő fordulók zajlottak, majd ezek alapján a második napon dőlt el, ki jut be a középdöntőbe.

– Nagyon büszkék voltunk, hogy csapatunk egyedüli euró­paiként bejutott a legjobb 9 közé, és itt az 5-6. helyen végzett. A csapat így „First prize” minősítéssel zárta a versenyt, csak egy mexikói és kínai csapatok előzték meg. Külön értéke az elért eredménynek, hogy a csapattagok 5. osztályt végzett gyerekek voltak, az őket megelőzők pedig náluk idősebb versenyzők.

– A verseny során elsajátított tudás, tapasztalat nemcsak iskolai, de városi, sőt országos szinten is versenyképes ismeretekkel szolgálhat. Továbbá a tény, hogy magyar csapat is részt vett a megmérettetésen, világszinten is elismertséget szerzett városunk és országunk oktatásának. Ezzel a gyerekeknek alkalmuk volt megismerkedni egy teljesen más kultúrával, és tudásuk új, a világ élvonalát jelentő ismeretekkel bővült – jegyezte meg Krett György, akinek munkáját tolmácsolásban segítette Huszárik Tamara.

A tanév megkezdődött, a robotikás tanítványok újabb megméretésekre készülnek. Többek között indulnak a FIRST Lego League nemzetközi verseny szegedi selejtezőjén.