Kilőtt vadak tetemei hevertek a kunfehértói erdőben

Kilőtt, megnyúzott és kizsigerelt vadak tetemei borították az erdőt Kunfehértón, az üdülőfalutól nem messze. Máyer Zoltán a családjával az elmúlt hétvégén erdei séta közben talált rá az állati maradványokra, felháborította őket az eset. Az illetékes helyi vadásztársaság elnöke elismerte, hogy a terület vadásza nem mindenben járt el szabályosan, azonban azt is mondta, hogy vannak bizonyos vadászati módszerek, amelyek ugyan felháborítják a kívülállókat, de szabályosak.

Lenyúzott vaddisznóbőr fejjel együtt, néhány száz méterrel arrébb egy másik vadászlessel szemben egy kilőtt róka teteme, nem sokkal arrébb pedig egy kizsigerelt állat belső szervei közvetlen az út mellett. Pár száz méterrel odébb levágott szarvaspatákra és egyéb maradványokra bukkant egy család Kunfehértó közelében, az erdőben.

– Gyomorforgató volt a látvány – mesélte honlapunknak Máyer Zoltán, aki hétvégén a gyerekeivel és a feleségével sétált a kunfehértói üdülőktől néhány száz méterre az erdőben. – Több vadászmagasles mellett is elmentünk, mindegyik közelében láthatóan több napja ott lévő, kilőtt állatok tetemeibe botlottunk. Nem tudtam elmagyarázni a kiskorú gyerekeimnek, hogy mi történt az állatokkal is miért hevernek szerte szét – folytatta történetüket a még napokkal később is zaklatott apa, akit nagyon felháborított az eset. – Nem vagyok vadászellenes, támogatom az észszerű vadászatot, de aki így végzi el a feladatát, annak nem adnék vadászati jogosultságot. Ha kell neki a vadhús, akkor vigye magával a tartozékait is – mondta felháborodva Máyer Zoltán.

Vele és feleségével kereste fel munkatársunk a területet. Ekkorra már eltakarították a kilőtt vadak maradványait, csak egy kizsigerelt nagyobb testű állat belső szerveit nem vitték el. Máyerné Forgó Erika azonban megmutatta a fényképeket, amiket néhány nappal korábban készített telefonjával ugyanitt. A fotókon jól láthatóak a kilőtt állati maradványok.

Lakos Dénes, a Fejértó Vadásztársaság elnöke honlapunk érdeklődésére elmondta, hogy csak a közösségi médiából értesült a történtekről.

– Egyértelműen a mi vadásztársaságunk területén történt az eset, egy úgynevezett magánszórón, ahol kizárólag az oda kilövési engedéllyel rendelkező vadásznak van jogosultsága a vadászatra. Azonban nem egyedi esetről van szó, ez bármely más vadásztársaság területén megtörténhetett volna – mondta a vadásztársaság vezetője.

A gyakorlatban bevett szokás, hogy az elejtett vadat kizsigerelik a vadászok, a maradványait pedig a kilövési pontokon csaliként otthagyják, hogy például a sakálokat vagy más kilövésre szánt vadakat könnyebben el tudják ejteni.

– Minden bizonnyal ez történt most is, ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy a vadászat után napokkal is kint voltak ezek a tetemek. Ebben hibázott a terület vadásza, akinek össze kellett volna gyűjtenie a maradványokat – magyarázta Lakos Dénes. Elmondta, hogy a vadászgyűléseken rendszeresen felhívják a vadászok figyelmét a vadászati előírások betartására, azonban ennek ellenére fordulnak elő hasonló esetek.

Le kellene adni a maradványokat

Az előírás szerint valamennyi kilőtt vad fel nem használt maradványát az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-nek kellene leadni. A gyakorlatban azonban a téli időszakban bevett szokás, hogy az elejtett és kizsigerelt kisebb vadak belső maradványait az erdei utaktól távolabb, az erdők belsejében hagyják a vadászok, amit a többi vad takarít el, ezt a módszert azonban a nyári időszakban nem alkalmazzák – közölte Lakatos Dénes, a vadásztársaság elnöke.