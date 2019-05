Kikelt az első gemenci fekete gólya fióka

Kikelt a tojásból az új feketególya-pár első fiókája a gemenci bekamerázott fészekben. A további három fióka világra jötte az elkövetkezendő napokban várható.

Mint arról korábban a baon.hu is beszámolt, március 7-én, 16 óra 47 perckor egy fiatal hím fekete gólya landolt abba a webkamerával ellátott fészekbe, ahol korábban Tóbiás és Sára költötte fiókáit. A hímet követve, öt nap múlva megérkezett a tojó is. A bekamerázott fészket megfelelőnek találták, és március 28-án a tojó lerakta az első tojást, amit még három követett. A szakemberek bíznak benne, hogy idén is egy sikeres költési időszakot kísérhetnek figyelemmel.

Hazánkban jelenlegi ismereteink szerint mintegy 350-400 pár fekete gólya fészkel, közülük nagyjából 40 pár Gemencben. Az itteni populáció a világ legnagyobb sűrűségű fekete gólya állománya. Többségük március 15-e körül érkezik meg a Gemenci erdőbe.

A kirepülés akár már július közepén megkezdődhet, de zömmel augusztus 10-e körül zajlik. Ezt követően néhány hetet még a fészkelőhely közelében tartózkodnak, majd útra kelnek. A fekete gólyák két fő vonulási útvonala közül az egyik a Gibraltári-szoroson, a másik a Boszporuszon vezet át.

A webkamerás megfigyelés nemcsak a szakembereknek nyújt fontos információt, hanem az erdőgazdaság természetvédelmi szemléletformálásában is sokat segít, hiszen több hazai és határon túli iskola tanulócsoportja is rendszeresen figyeli a gemenci fekete gólyák életét az internetes élő adásnak köszönhetően. A webkamerákat megfigyelő szakemberek és tudósok csak szemlélői a költés sikerességének és sikertelenségének egyaránt – hiszen ezek az események hozzátartoznak a természet rendjéhez –, ezért semmiképp nem kívánnak beleavatkozni a gólyapár életébe.