Kiemelten foglalkoznak a környezetvédelemmel

Környezetvédelmi témahét zajlik a Katedra középiskolában. A diákok interaktív feladatokon keresztül komplex képet kapnak a Földet érintő környezet­védelmi problémákról.

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnáziumban második éve zajlik egy kompetenciafejlesztést segítő programsorozat, melyet az intézmény a Bács-Kiskun Megyei Természettudományi és Ismeretterjesztő Társasággal (TIT) közösen indított útjára. A tapasztalatok nagyon pozitívak, mind a tanulók, mind a pedagógusok részéről.

A diákok igényeit is figyelembe véve a tanítás után heti és havi szakkörökre, foglalkozásokra járhatnak a diákok, van közöttük rajz, informatika, alakrajz, tűzzománc, angol lányfoci, fotó, robotika és biológia tantárgyakhoz kapcsolódó. Ezeken túl témaheteket is szerveznek, volt például egészség témahét, illetve most zajlik a környezetvédelmi. A nyáron kétféle tábort szerveztek. A tanulásmódszertaniban a leendő kilencedikeseknek segítettek a beilleszkedésben, illetve hasznos tanácsokat adtak számukra a könnyebb tanuláshoz. A Máriakéménden megtartott művészeti táborban pedig az alkotás állt a rendezvény fókuszában.

Ezen a héten zajlik a Környezetvédelmi témahét, melyet Tubak István iskolaigazgató vezet a 9. évfolyamosoknak, valamint egy 11. és egy 12. osztály számára.

– Csapatmunkában dolgozunk, mely sok pozitívumot rejt magában – mondta Tubak István. – A témahét során komplex képet kapnak a fiatalok a víz, a levegő és a környezetvédelem témakörében. Onnan indulunk ki, hogy milyen csodálatos bolygón élünk, azaz milyen csodálatos bolygón élhetnénk. Megnézzük az ember ökológiai lábnyomát a különböző nemzeteknél. Szó esik a fogyasztói társadalomról, mely a mai formájában zsákutcához vezet. Érintjük a szelektív hulladék témakörét is. A papír-, fém-, műanyaghulladék mellett kitérünk egyéb szennyeződésekre, mint az elektronikai hulladékra, a fényszennyezésre, levegőszennyezésre és elektroszmogra. Természetesen beszélgetünk a globális felmelegedés problémájáról is. Összességében a témahét célja, hogy érzékenyebbé tegyük a diákokat a környezetvédelem iránt. Belső késztetést érezzenek arra, hogy jobbá tegyék a Földet, de legalábbis ne rontsák tovább a helyzetet –jegyezte meg Tubak István.

A kétéves projekt népszerű szakkörei közé tartoznak a művészeti témakörűek. Lukács Gyöngyi művészettanár a napokban fejezte be a rajz-festés szakkört.

– Célunk a tehetséggondozás. A szakkörön tanultak nagy segítséget nyújtanak a diákoknak a felvételihez, az érettségihez és a versenyekre való felkészítéshez. Tanítványaink közül négyen is indulnak most tavasszal az országos festő- és rajzversenyen. Szeretik a fiatalok a szakköröket, bővíthetik tudásukat, új technikákkal dolgozhatnak. Múzeumokban is jártunk, a változatos kortárs művészettel való ismerkedéssel tovább szélesítették látásmódjukat – tette hozzá a tanárnő.

A projekt másik nagy sikerű programja a Tanulás­módszertani tábor volt, melynek pozitív hatásait nap mint nap tapasztalják a tanórákon. Szabóné Sánta Julianna tanárnő, táborvezető a tábor célját foglalta össze.

– A tábor többcélú: egyrészt az osztályok egy csapattá kovácsolódnak a játékos programok közben, másrészt a vidéki tanulók megismerik a várost, harmadsorban átvezetjük őket a középiskola világába. Csapatokban dolgozunk. A diákoknak segítünk elsajátítani a hatékony tanulási módszereket különböző programok során a könyvtárban, a TIT természettudományos élményközpontjában, a Cifrapalotában. Az öt nap során minden tantárgyat érintünk. Az interaktív feladatok között van sok izgalmas program, például kutatómunka, szelfikészítés, relaxáció, memoritertanulási módszer, félelem-szorongás leküzdése, tűzzománcvarázs… és még sorolhatnám – részletezte a tábor­vezető tanárnő.