Kibővítik és felújítják a kisszállási óvodát

Nyolcvanmillió forintból korszerűsítik a kisszállási óvodát. Az egykori kaszárnyaépület a tetőszerkezetet kivéve teljesen megújul, az intézmény a fejlesztésnek köszönhetően egy minibölcsődei csoporttal is bővül. A mostani fejlesztést még az előző képviselő-testület készítette elő.

– A kisszállási önkormányzat még 2017-ben sikeresen pályázott és nyert nyolcvanmillió forint vissza nem térítendő támogatást európai uniós és hazai központi költségvetési forrásból az óvoda átfogó rekonstrukciójára – tájékoztatta hírportálunkat az új polgármester, Rozsnyai Attila. Az előző önkormányzati ciklusban megkezdett óvodafelújításról elmondta, hogy a felújítás során minibölcsődei csoporttal is bővül az óvoda, ezért összesen négy csoportszobát alakítanak ki, hozzá a megfelelő számú vécével, kézmosóval, akadálymentes mosdóhelyiséggel.

Egy új aulával is bővül az épület, a régit lényegében a falakig visszabontották, az összes ajtót és ablakot újakra cserélték, a víz- és villanyhálózatot, valamint a fűtésrendszert is modernizálják, valamint a külső homlokzat is teljesen megújul. A rekonstrukció során a régi épületrész is hőszigetelést kap, valamint mintegy 1,3 millió forint értékben új eszközöket is vásárolnak: pelenkázót, fektető­ágyakat, asztalokat és székeket, valamint új játékokat is.

– Felújításra szorul az épület tetőszerkezete is, amely több mint 28 millió forintba kerülne, erre a célra még a korábbi testület 1,4 millió forint önrészt különített el, a nagyobb részt a pályázati pénzből szeretnénk biztosítani – mondta el Rozsnyai Attila polgármester.