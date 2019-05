Kiállítással emlékeztek alapítójukra a szalki papírfonók (galéria)

Mészárosová Alenára a helyi Fonoda szakkör közelmúltban elhunyt alapítójára emlékeztek hétfőn a szalkszentmártoni művelődési házban. A tiszteletére létrehozott kiállítást Czuczor Teca, a szakkör vezetője nyitotta meg.

Három éve Krepsz Andrea és Mészárosová Alena kezdeményezésére jött létre a szalkszentmártoni Fonoda Szakkör. A cseh származású Alena kiváló ismerője volt a technikának, hozzáértésének és szókimondásának köszönhetően a tagság gyorsan beletanult a papírfonás mesterségébe.

– Mesterasszonyunk lépésről-lépésre ismertette meg velünk a papírfonás alapjait, irányította ügyetlen kezeinket. Alena biztatására mertünk nagyot álmodni, megtanultunk szépet alkotni a hulladéknak szánt papírból – idézte fel a kezdeteket Czucor Teca.

A szakkör létszám rövidesen felduzzadt, először a középkorúak és nyugdíjasok, később a fiatalok is érdeklődni kezdtek a papírfonás iránt. A könyvtárat már az első két hónap után kinőtték, mivel a környező településekről érkező tanulni vágyókat is befogadták. A fonodába nem csak felnőttek, hanem gyermekek is jelentkeztek. A szakkör legfiatalabb tagja épphogy betöltötte a tizenegyedik életévét, a legidősebb pedig már jóval túl van a hatvanon. Alenának köszönhetően a papírfonás mára már talán a legnépszerűbb kézművességnek számít a faluban.

– A szakkör életében van egy Alenás és Alena utáni korszak. Vele ünnep volt minden szerda délután. Igyekeztünk megfelelni elvárásainak, amit otthon készítettünk, néha félve vettük elő, remélve, hogy nem korholást, hanem dicséretet kapunk érte. Most az Alena utáni korszakban vagyunk, továbbra is éltetjük örökségét, kötelességünk tovább adni hagyatékát, azt a tudást, amit fejünkbe, kezeinkbe ültetett – hangsúlyozta megnyitójában Czucor Teca.

A szakkör az emlékkiállításon több mint száz papírból font kosárkát, és dísztárgyat tett közszemlére. A szalkszentmártoniak legközelebb a falunapon láthatják majd a tagok legújabb munkáit, ahol maguk is belekóstolhatnak a papírfonás tudományába.