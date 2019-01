Kiállításon mutatják be a kézműves értékeket

Tizenkét helyszínen tizenöt élelmiszeripari terméket és 14 kulturális értéket mutatnak be a megyében egy kiállítás keretében az idén. Csütörtök délelőtt a megyei agrárkamara kecskeméti székházában a Kamra-­túra Homokháti Gazdák Egyesülete mutatta be a tagjai által készített kézműves termékeket.

Ezek között szörp, méz, liba­máj, kürtőskalács, paprika, befőtt, pálinka, bor s egyéb olyan termékek voltak, amelyek a kiskereskedelmi láncokban nem kaphatóak. Ezeket a termékeket a tanyasi turizmus iránt érdeklődők vásárolhatják meg a vendéglátóktól. A kiállítást köszöntötte Gáspár Ferenc kamarai elnök.

A kiállítást megnyitó Rideg László megyei elnök a különleges megyei értékekre hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta: Nyugat-Európában a tanyasi termékeknek kialakult vevőköre van, ugyanis a minőségi élelmiszerért ott egyre többen hajlandóak több pénzt kiadni, mint a boltokban vásárlók. Arról is szólt, hogy a megyei önkormányzat szorgalmazza évek óta, hogy a települések lajstromozzák az értékeiket, de vannak olyan falvak, ahol a mai napig nem foglalkoztak a témával.

A megyei értéktár történetéről, jövőképéről szólt dr. Bankó Ágnes, a megyei önkormányzat aljegyzője. Bács-Kiskun 119 településéből 81-ben vállalták a helyi értékek felkutatását, lajstromozását. Közülük csak 76-ban alakult meg az értéktári bizottság, de csak 72 csoport adott be munkájáról jelentést. Összesen 1791 települési értéket vettek már helyben lajstromba. A megyei értéktárba több mint félezer javaslat érkezett öt év alatt, ebből 240-et lajstromoztak. Ezek között van például Kiskőrösről a világ első köztéri Petőfi-szobra, a soltvadkerti csettegő, a bugaci pásztorélet, a kunszentmiklósi birkapörkölt, a kecskeméti kajszibarack, az Univer cég Erős Pista készítménye vagy a kiskunhalasi Csipkeház is. Érdekességként megtudtuk, hogy tavaly 111 javaslat érkezett a megyei értéktárbizottsághoz, ebből 99-et Kalocsáról adtak be. Értékek a Duna parton címmel Palik Vera, a Bajai Hajómalom Egyesület, Hajómalom és Halászati Miniskanzen elnöke is előadást tartott. Az 1880-as években Baja mellett a Dunán 51 hajómalom őrölte a bácskai búzát. Ennek emlékére egy hajómalmot építettek, mely érdekes látnivaló a turisták számára.