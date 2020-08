Kezdődnek a pótfelvételik az Eötvös József Főiskolán

Az idei pótfelvételi eljárásban az önköltséges mellett állami ösztöndíjas képzéseket is választhatnak az Eötvös József Főiskolára jelentkezők.

Baján, az Eötvös József Főiskolán a nemzetiségi német és horvát tanító, valamint az ugyancsak nemzetiségi német és horvát óvodapedagógus képzések országosan is kiemelkedők.

– Olyan pedagógusokat képezünk, akik biztos szakmai tudással, hatékony módszertani felkészültséggel képesek ellátni az általános iskolai oktatás, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait. Gyarapítják a gyermekek tudását, segítik képességeik és személyiségük sokoldalú fejlődését – mondta el Kecskés Nóra, az Eötvös József Főiskola kommunikációs referense.

Gazdálkodási Intézetük is várja a pótfelvételizőket gazdálkodási és menedzsment alapszakon és felsőoktatási szakképzésen. Olyan szakembereket képeznek, akik a vállalati tevékenységeket átfogó gazdálkodási folyamatok szervezéséhez és irányításához szükséges korszerű elméleti, gyakorlati ismereteket szereznek. Ezek birtokában a kis- és középvállalkozások munkájában való részvételen túl akár önálló vállalkozói tevékenység folytatására is képesek. Az alapszakon végzők diplomát, a felsőoktatási szakképzésben végzők felsőfokú oklevelet kapnak, mellyel elhelyezkedhetnek asszisztensi, ügyintézői, szervezői és irodai adminisztrátori munkakörökben, valamint az alapképzésbe is könnyebben bejuthatnak – tudtuk meg.

– Az Eötvös József Főiskola Hallgatói Önkormányzata által szervezett gólyatábort várhatóan augusztus 25. és 29. között tartjuk. A rendezvényt a járványügyi helyzetre való tekintettel biztonsági előírások mellett szervezzük. Célunk, hogy elsőéves hallgatóink a tanévkezdés előtt megismerkedjenek egymással és a felsőbb éves hallgatókkal, közös élményeket szerezzenek és megismerjék intézményüket, valamint Baját. Hallgatóink sok-sok érdekes, szórakoztató programon vehetnek részt – mondta Kecskés Nóra.