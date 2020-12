Kevéssel emelkedett idén a fenyőfák ára

Idehaza évente több mint kétmillió vágott fenyőt értékesítenek karácsony előtt. Az idei favásár megkezdődött a héten. Jávorka Endre fenyőfaárus azt mondja, hogy tavaly óta volt áremelkedés, de ez csak néhány százalékos drágulást jelent.

Luc, fekete, ezüst és Nordmann. Ezek a keresett fenyőfélék idehaza, leginkább ezekből válogatnak a magyar családok, hogy decem­ber 24-től otthonuk díszei legyenek.

Kecskeméten minden évben több helyen vásárolhatók vágott fenyők, melyek többsége Zalából, Somogyból és Vas megyéből származik. Jávorka Endre fenyőfa-kereskedő nem messze a Széchenyivárostól árulja idén a fákat. Mint mondta,

volt ugyan áremelkedés, de ez csak néhány százalékos drágulást jelent.

Tavaly óta ugyanis jelentősen változtak a munkabérek és egyéb költségek, ezeknek van áremelő hatásuk.

Mint tőle megtudtuk, idén is a lucfenyő a legolcsóbb. Ez az a klasszikus fa, amelynek az illata nagyon kellemes, de a leghamarabb hullajtja el a tűleveleit. A korábbi évekhez hasonlóan most is a Nordmann-fenyő a legnépszerűbb, igaz, ennek az ára egy azonos méretű lucnak akár a duplája is lehet.

Az idei szezonban a luc átlagos ára 3500–4000 forint, az ezüsté 5000 forint, a Nordmanné pedig 6000 ezer forint körül van. A feketefenyő 4500–5000 forint között mozog. Azaz egy átlagos, embermagasságú luc 6–7 ezer forint lehet a mérés után, a drágább, bár tartósabb Nordmannért pedig akár 11–12 ezer forintot is kell fizetni. A vevők földlabdás fenyőt is visznek, a Nordmann 9–15 ezer, az ezüst 7–10, míg a luc 4–6 ezer forintba kerül.

Jávorka Endre azt tanácsolja, hogy miután valaki hazavitte a vágott fenyőt,

hűvös helyen, erkélyen, sufniban, garázsban vagy az udvaron tárolja.

Nyugodtan belehelyezheti egy vödör vízbe, mert a fa felszívja a nedvességet és az ünnep napjáig friss marad – javasolja a szakember.

Mint a szakember elmondta, a fizetés módja változik. Míg tavaly a vevők negyede, most eddig a vásárlók 40 százaléka választotta a kártyás fizetést. A koronavírus-járvány miatt úgy tűnik, hogy a vevők egyre nagyobb arányban kerülik a készpénzes forgal­mat.

Jávorka Endre megemlítette azt is, hogy sokan műanyag fenyőt vásárolnak. Mint mondta, ez mindenkinek a szíve joga,

a műfenyő azonban akkora ökológiai lábnyomot okoz, mint húsz fenyő kivágása, szállítása és feldolgozása.

A műanyag ugyanis nem bomlik le, annak gyártása Kínában történik, és a szállítása sem olcsó. A hazai fákat viszont például Kecskeméten a fűtőmű kazánjaiban égetik el, ellenőrzött kibocsátás mellett.

A fenyőfa-kereskedő kérdésünkre elmondta, hogy egy fa kétméteresre nagyjából tíz év alatt nő meg. Amíg kicsi, addig jobban termeli az oxigént, mint később. A kivágott fenyők helyére az erdőgazdaságok tavasszal újakat ültetnek, hogy aztán évekig neveljék őket. Ez például Zala vagy Somogy megye azon területein, ahol viszonylag nagy a szegénység, novemberben sokaknak biztosít munka­lehetőséget.