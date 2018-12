Kevesebb kereset érkezik a bíróságokra

A megyei járásbíróságok és a Kecskeméti Törvényszék nem keresi a kákán a csomót a keresetleveleknél, de a felperesnek, pláne az ügyvédjének tudnia kell, mit kér és milyen bizonyítékai vannak – mondta el sajtótájékoztatón dr. Bicskei Ferenc, a törvényszék elnöke.

Ezt ne hagyja ki! Búcsúztassuk együtt az óévet a legfinomabb receptekkel!

Január 1-től lépett hatályba a polgári perrendtartásról szóló új törvény, amely teljesen új szerepfelfogást kíván az ügyfelektől, a jogi képviselőktől és a bíróságtól is. Például a benyújtott keresetlevélnek számos tartalmi-formai követelménynek kell megfelelnie.

Tartalmaznia kell, hogy az ügyfél melyik törvényre, annak melyik szakaszára, bekezdésére hivatkozik, és ezt a jogalapot, valamint a kérelmet egy észszerű, logikus magyarázattal, jogi érveléssel össze is kell kötni. Csak az így benyújtott kereset alkalmas arra, hogy a bíróság érdemben foglalkozzon vele és ne utasítsa vissza. Azaz az ügyvédeknek a korábbinál jóval nagyobb felkészültséggel kell hozzáállni az eljárás megindításához. Az új törvény az alperesektől is hasonlóan alapos viszontkérelmet vár el, a bíróságnak pedig kötelességévé teszi, hogy a döntéshez szükséges peranyag tisztázásához – például kérdésekkel – aktívan hozzájáruljon.

Bevezették azt is, hogy az eljárás két szakaszból áll: a perfelvételből és az érdemi tárgyalásból. A perfelvételi szak során lehet minden kérelmet, ténybeli és jogi állítást és tagadást előadni, a bizonyítékokat becsatolni, a bizonyítási indítványokat megtenni. A második, érdemi tárgyalásos szak során erre csak kivételesen van lehetőség. Ha a tárgyaláson nem jelenik meg valamelyik fél, a bíróság úgy fogja tekinteni, mintha ott lett volna, mindent hallott, de semmire nem kívánt reagálni.

– A megyei járásbíróságok és a Kecskeméti Törvényszék nem folytatja azt a gyakorlatot, hogy kifejezetten keresi a kákán a csomót a keresetleveleknél. Nálunk amiatt, hogy az ügyvéd nem a törvényben előírt sorrendben jelzi a telefonszámát, e-mail-címét, nem lesz kereset visszautasítva. Szigorúan meg kell követelni a jogszabályban előírt tartalmat, de csak az észszerű keretek között – mondta egy sajtótájékoztatón dr. Bicskei Ferenc, a törvényszék elnöke. Hozzátette: nem lenne rendeltetésszerű joggyakorlat, ha csak a jogszabály szövegét néznék, anélkül, hogy értelmeznék a célját. Az új polgári perrendtartásnak ugyanis az volt a célja, hogy csak megalapozott, tiszta keresetleveleket fogadjon be a bíróság.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Én nem ma kezdtem a szakmát, higgyék el: bíróvizsgálat kapcsán láttam olyan, 3–5 éve futó ügyet, amelynél meggyőződésem volt, hogy a felperesnek és ügyvédjének fogalma sincs arról, miről szól a per, mit kérnek a bíróságtól. Ezt az új polgári perrendtartás nem teszi lehetővé – jelentette ki Bicskei Ferenc, egyúttal azt is egyértelműsítve: korábban a bíróságok kénytelenek voltak alacsony színvonalú keresetekkel foglalkozni, még az ügyvédet fogadó ügyfelek esetében is.

Az elnöktől megtudtuk: a visszautasított keresetlevelek aránya lényegesen nem nőtt, de az tény, hogy csökkent a beérkezések száma. Bicskei Ferenc hangsúlyozta: amíg az ügyvéd nem beszélte meg ügyfelével, mit szeretnének elérni, mivel tudják bizonyítani az álláspontjukat, addig ne forduljanak a bírósághoz.

Egyszerűsítik a nyomtatványokat

Bírósági kezdeményezésre a jövőben az eddiginél jóval rövidebbek és közérthetőbbek lesznek a keresetlevél-nyomtatványok, az eddigi 25 oldal helyett 7 oldalra csökkenhet a terjedelmük. Ugyancsak bírósági javaslatra illetékmentessé váltak a visszautasított keresetek. Eddig ugyanis, ha a bíróság hiányosnak találta a keresetet és visszautasította, az ügyfél bukta az illeték tíz százalékát, amely nagy pertárgyértékű pereknél óriási „tanulópénz” volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS