Kevesebb bűneset történt Félegyházán

Egyhangú szavazattal fogadta el a képviselő-testület legutóbbi ülésén a Kiskunfélegyháza közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót.

Ebből kiderül, hogy jelentősen, több mint 26 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma az elmúlt évben Kiskunfélegyházán. Míg 2018-ban 518 bűncselekményt követtek el a városban, addig tavaly mindössze 381-et. Ez az elmúlt kilenc évet figyelembe véve a legkevesebb regisztrált bűncselekményszámot jelenti.

Kategóriánként lebontva, a lopások száma 168-ról 114-re csökkent, a testi sértések száma 29-ről 13-ra, a garázdaságok 42-ről 21-re. Emberölés tavaly nem történt Félegyházán. Mindezekből következik, hogy jelentősen javult Kiskunfélegyháza bűnügyi fertőzöttsége, a környező váro­sokat figyelembe véve az egyik legkevésbé fertőzött település – olvasható a rendőrkapitányság beszámolójában.

Az anyagból az is kiderül, hogy az elmúlt évben négy esetben fejeztek be eljárást rablás miatt és az elkövetőket minden esetben felderítették. A beszámoló azt is részletezi, hogy több mint 50 százalékkal, 29-ről 13-ra csökkent a testi sértések száma, melyekre jellemző, hogy családi konfliktus vagy szórakozóhelyi verekedés okán történtek.

Bár jelentősen, 32 százalékkal csökkent a lopások száma a félegyházi rendőrkapitányság területén, mégis a kiemelkedő bűncselekmények legnagyobb hányadát ezek teszik ki: 168-ról 114-re csökkent a számuk. Több mint 50 százalékkal, 30-ról 13-ra csökkent a lakásbetörések száma is – olvasható a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság tavalyi évét összegző beszámolójában.