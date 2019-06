Kevesebb a repce, de magasabb az ára a megyében

Idén június közepén 115–120 ezer forint közötti áron lehet a repcemag lekötésére szerződni. Úgy tűnik, az olajos magvak ára tovább emelkedik.

Az európai és a hazai repcetérképre jócskán vetett fehér foltokat az őszi, majd a tavaszi szárazság. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint a múlt évhez képest az EU tagállamaiban összességében közel 7 százalékos elmaradás várható a szemtermést illetően. A hiánnyal már kalkulál a gabonapiac, hetek óta folyamatosan nő a repcemag felvásárlási ára. Tavaly ilyenkor tonnánként 108–110 ezer forint körül állt a vásár, az akkori 112 ezer forint termelői árat pedig jelenleg 6–8 ezer forinttal fölözik a kereskedők.

A Bács-Kiskun megyei és Dél-Pest megyei gazdakörökben valószínűnek tartják a repce eme magasabb árának stabilizálódását – esetleg további emelkedését –, mivel itthon is kevesebb terem, a növény számára kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt. Bács-Kiskun megyében hektáronként 2,5–3 tonna körüli szemtermésről szólnak az előrejelzések. Ezt a hozamot homokhátsági viszonylatban nevezhetjük kedvezőnek is, azonban a térségbeli össztermés veszteséget mutat a sokéves átlaghoz képest.

– Húsz hektáron vetettük a repcét, ám igen gyéren kelt, később pedig csaknem fele kisült a szárazságban. Ráadásul a megmaradt állományra rátámadtak a rovarok, tetvek, bolhák, majd tavasszal is védeni kellett a vetést a gubacsszúnyog és az ormányos bogár ellen. Summázva a termesztést, azt mondhatjuk, hogy a megmaradt termés mentése a szokásosnál jóval több költséget emésztett fel – sorolta Bálint János Kiskunfélegyházán.

Hasonlóak a repcetermesztők problémái Dél-Pest megye szántóin is, ezért az ottani gazdák is remélik: a múlt évihez képest magasabb áron értékesíthetik a szemeket.

– Megerősíthetem az agrárpiaci jelzéseket a felvásárlási árakról, mert térségünkben is hallottuk a felvásárlók konkrét ajánlatait, amelyek napjainkban valóban 120 ezer forinthoz közeli tonnánkénti árról szólnak. Feltételezhető, hogy a repce tartani fogja magasabb árát, mert immár elég jók a becslések az idei termésről: várhatóan kevesebbet takarítanak be belőle Európa-szerte. Sajnos, a kalászosok sem ígérnek sokat ezen a nyáron a homokhátsági gazdáknak. Az őszi meleg, majd a szárazság következtében a környéken sok helyen megsárgultak, leromlottak az ősziek, a május végi, június elejei esőzések már nem segítettek rajtuk. Véleményem szerint a sárgulás vírusfertőzést is jelezhet. Súlyos probléma az is, hogy virágzáskor nem mindenütt lehetett rámenni a táblákra a növényvédő gépekkel. Ezért a fuzárium elleni védekezés sok gazdaságban elmaradt, vagy ha el is végezték, nem biztos, hogy jól időzítették a permetezést. Fuzárium ellen ugyanis pontosan virágzáskor kell beavatkozni, a korábbi vagy későbbi kezelés hatástalan – hallottuk Pesti Gábortól a Nagykőrösi Gazdakör elnökétől.

A búzáért is többet adnának

A várhatóan kisebb hozam, továbbá a növényi betegségek kártételére is számítva, kevesebb minőségi étkezési búzával számolnak a terménypia­con. Ez mutatkozik a felvásár­lási árakon is. Tavalyelőtt ilyenkor 47 ezer, a múlt évben 50 ezer forint volt az étkezési búza tonnánkénti felvásárlási ára. Jelenleg 55 ezer forint körül adnak rá ajánlatot.