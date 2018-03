Kevés a hómunkás, nem győzik eltakarítani a havat Halason

Péntekre virradó reggelre ismét belepte a hó a várost, az utóbbi években nem is volt példa arra, hogy rendkívüli hómunkásokra legyen szükség az utak takarítására. A Városgazda Zrt. összes munkagépét bevetették napközben és az önkormányzati cég valamennyi dolgozója is a havat lapátolja, de így sincs elég ember.

A városra két nap alatt lehullót hó vastagsága 15-20 centiméter lehet, a városüzemeltetési cégnél azonban csak 25 közfoglalkoztatott van, mellettük 15 fő saját dolgozó is részt vesz a hó eltakarításában. Ők lapátokkal és seprűvel tisztították a járdákat, a piac és a főtér környékén.

A tolólapos traktorok folyamatosan járták egész nap a várost és jelenleg is dolgoznak. Előbb a főbb közlekedési utakról túrták el a havat, majd utána kezdték meg a mellékutcák takarítását is. A külterületi utak takarításába 5 vállalkozó segít be a városnak saját munkagépekkel. Nem csak a hóval, de a hideggel is meg kell küzdeni, több mint fél évszázada nem mértek ilyen hideget a városban, mint csütörtökre virradó éjjel, amikor is mínusz 23 fokig csökkent a hőmérséklet.

Az elkövetkezendő napokban emelkedik a hőmérséklet, hó, havas eső, ónos eső azonban egyaránt várható, ezért fokozottan figyel a Városgazda az utak és járdák megfelelő síktalanítására.