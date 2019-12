Kétszázszoros véradókat is jutalmazott a Vöröskereszt

Kétszázszoros véradókat is kitüntetett a Magyar Vöröskereszt kalocsai csoportja a véradók napjához kötődő ünnepségen.

Összesen 45 véradót tüntetett ki a Magyar Vöröskereszt kalocsai csoportja a napokban, a véradók napjához kötődő ünnepségen. Egészen elképesztő megjelenésszámokat produkáló adakozók is kaptak elismerést: húsztól kétszáz regisztrált véradásig jártak jutalmak. A rendszeresen megtartott estre ezúttal is meghívtak egy olyan közeli kistelepülést, ahol a lélekszámhoz képest sok véradó szokott megjelenni.

– A kalocsai ünnepünkre most már 3-4 éve hívunk meg régióbeli településekről véradókat. Idén Uszód volt soron, annál is inkább, mert ott a polgármester úr, Bedi Gyula is közéjük tartozik, és mindig szép, tiszta, rendezett helyet kapunk tőlük az ottani véradásainkhoz – méltatta a helyi szervezőket Szeitzné Nyírő Csilla, a Magyar Vöröskereszt kalocsai csoportvezetője.

– Büszke vagyok rá, hogy a városban egy nagyon lelkes csapat van: a húsz feletti, 30–40-szeres véradók lépten-nyomon megtalálhatók és sokan lassan elérkeznek a századik alkalomig. Ez egyben sajnos azt is jelenti, hogy egy részük eléri azt a kort, amikortól már nem adhatnak vért – fűzte hozzá.

Szeitzné szerint egyébként nincs ok a keserűségre: a régi adományozók ugyanis, akik évek óta visszajárnak hozzájuk, „nem elégszenek meg azzal, hogy már sokszor tartották a karjukat”, hanem azon is fáradoznak, hogy újakat – gyerekeket, unokákat, rokonokat, szomszédokat – vonjanak be. Mint mondta: a kalocsai véradóknak van egy állandó magja, akikkel folyamatos a kapcsolattartás.

– Ez egy nagy, összetartó család – fogalmazott, megjegyezve, hogy a 65 éves korhatárt elérők ugyanúgy jelen vannak a rendszerben: kísérőként, önkéntesként bátorítanak olyanokat, akik egyelőre tartanak a tűtől. Az idei ünnepen egyébként két, kiemelkedően sokszor megjelent véradó kapott komolyabb elismerést: Szeitz Tibor és Kiss Ágota már bőven kétszáz felett jár.

Lipóthné Komjáti Andrea, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója a rendezvényen hangsúlyozta: nemcsak a véradók érdemlik meg az elismerést, hanem azok az önzetlen segítők is, akik mindenféle ellentételezés nélkül végeznek szervezőmunkát. Nekik külön köszönetet mondtak a rendezvény végén, és egy-egy kisebb ajándékcsomaggal is készültek számukra.

A Vöröskereszt helyi szervezete legközelebb december 9-én, hétfőn tart véradást: először a Kalocsai Fegyház és Börtönben, zárt ajtók mögött, majd fél egytől fél háromig a városházán – utóbbi persze mindenki számára elérhető. December 16-án Dusnokra vonulnak, majd az év utolsó véradását december 30-án tartják, Kalocsán, a közösségi házban.