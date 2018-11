Kétszáz mazsorett lépett fel a sportcsarnokban

Ötödik alkalommal rendezte meg a Solti Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivált a Solti Mazsorett Egyesület. A kalocsai sportcsarnokban megtartott megmérettetésen öt település tizenhat mazsorettcsoportja vett részt.

Budapestről, Debrecenből, Kiskőrösről, Törökbálintról és Soltról érkeztek a csoportok, akik négy korcsoportban versengtek. A rendezvényen közel kétszáz mazsorett vett részt. A házigazda soltiak szakmai vezetője, egyben a fesztivál koordinátora, Véginé Vajda Judit elmondta: – Kétévente rendezzük meg ezt a nagyszabású fesztivált, és mivel Solton nincs megfelelő helyszín, ezért már visszatérően jövünk Kalocsára, a sportcsarnokba. Három csoportunk, a Szivárvány, a Mosoly és az Aranykulcs vett részt a megmérettetésen. A legkisebbek, a Tavitündérek versenyen kívül mutatták be műsorukat. Színvonalas előadásokat láthattunk, ötletes koreográfiákat, szép jelmezeket. Ezek a találkozók kiváló alkalmak a csoportoknak és vezetőiknek a tapasztalatcserére, ismerkedésre is.

Szakmai zsűri minősítette a fellépőket, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség szabályai alapján. A verseny utáni értékelésben a zsűri nem csak a hiányosságokra mutatott rá, de az erősségeket is kiemelte. – A fesztivál megrendezésében nagyon nagy segítséget jelentenek a szülők, akik most is rengeteg háttérmunkát végeztek, az előkészületekben és a lebonyolításban is. Látványos dekorációt készítettek, ajándékokat a csoportoknak, és a vendéglátást is ők intézték, sőt a szünetben egy táncos produkcióval is megleptek bennünket. Mindezek hozzájárultak csoportjaink sikeres szerepléséhez – emelte ki a solti csoport művészeti vezetője, Véginé Vajda Judit.

A solti eredmények: I. korcsoportban (6-10 évesek) a Szivárvány csoport ezüst oklevelet kapott. II. korcsoportban (10-14 évesek) a Mosoly csoport show és pompon kategóriában is arany oklevelet érdemelt ki. III. (14-18 évesek) és felnőtt korcsoportban az Aranykulcs csoport műsorát show és pompon kategóriában is kiemelt arany oklevéllel jutalmazták.

