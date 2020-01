Kétszáz madárodút helyeznek ki Félegyházán

Országosan is egyedülálló kezdeményezés indult el a napokban Kiskunfélegyházán, ahol hatalmas összefogással kétszáz madárodút készítettek el és helyeznek ki a város közterein Meizl Ferenc, a helyi Madárbarát Klub vezetőjének irányításával.

– A fokozódó hidegben kétségbeesve keresik az ideális búvóhelyeket a nálunk telelő énekesmadarak. Parányi testük hőmérséklete jelentősen lehűlhet a hideg éjszakákon, és ha nem találnak védett helyet, akkor menthetetlenül elpusztulnak. Ám ha rendszeresen kapnak táplálékot és jó minőségű odúban tölthetik az éjszakákat, akkor nagyobb eséllyel vészelik át a telet – mondta el lapunknak Meizl Ferenc. Hozzátette: Félegyháza közterein A, B, C és D típusú madárodúkat helyeznek ki. Az A típusúban főként a cinegék és a verebek telelnek szívesen, míg a B típusúban a csuszka, az örvös légykapó vagy a nyaktekercs. A C típusúban a házi rozsdafarkú és a barázdabillegető, a D típusúban pedig a seregély, a kuvik, a búbos banka, a szalakóta és a macskabagoly.

A madárbarát kezdeményezés kitalálója, Meizl Ferenc lapunknak elmondta, az odúkra a város címerét is rágravírozták és készült 45 olyan madárlak is, amelyekre a Kossuth Lajos Szakképzési Centrum címere került, hiszen idén 135 éves a tanoncképzés Félegyházán. Megtudtuk, a madárodúk elkészítésében nagy szerepet vállaltak a Kossuth Lajos Szakképző Iskola diákjai. Az odúkból 52-t Meizl Ferenc készített, a többit pedig a Kossuth-iskola asztalostanulói. A klubvezető azt is elmondta, hogy a madárbarát kezdeményezésről filmet is forgatnak, azzal a céllal, hogy így is népszerűsítsék a madárvédelmet.

A madárodúk kihelyezésében a város nyolc, madárbarát iskolája is partner. A tanárok és a diákok vállalták, hogy az iskolájuk környezetében kihelyezett madárodúkat figyelemmel kísérik, évente egyszer kitakarítják, a madarakat pedig gondozzák. A megszámozott madárodúkat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nyilvántartásában is regisztrálják. Sőt, GPS-koordinátákkal is ellátják, hogy ezáltal is könnyebben nyomon követhessék az odúk sorsát – részletezte a klubvezető.