Két utcának kell új nevet adni Kalocsán

Több száz lakónak kell majd új lakcímkártyát igényelnie és számos más adminisztrációs folyamatot elindítania azért, mert egy egyesület – az önkormányzati törvényre hivatkozva – indítványozta két kalocsai utca átnevezését, mondván, a személyek, akikről elnevezték őket, vezető állami szerepeket töltöttek be a szélsőbaloldali önkényuralmi rendszerben.

– A kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy Kalocsán, az Erdei Ferenc és az Ortutay Gyula utcák nevének módosítása szükséges, mivel az MTA véleménye szerint mindkét személy a 20. századi önkényuralmi rendszerhez köthető – idézett egy, a jegyzőnek címzett levélből a kedden tartott testületi ülésen dr. Bálint József. A polgármester elárulta: a tájékoztatás az önkormányzati törvény 2013-as módosításának egyik passzusára hivatkozva állapította meg, hogy változtatni kell az elnevezéseken.

– Számomra ez az eljárás érthetetlen és megmagyarázhatatlan. Magánmegjegyzésem: mindkettő akadémikus volt, és mindenkinél lehet foltokat találni. Felháborítónak tartom azt is, hogy hat év után jut eszükbe, hogy rendezzék a kérdést. Ennek ellenére kötelező foglalkoznunk vele – fogalmazott a polgármester.

A városvezető szerint sokkal több pozitív hatása volt a két személynek, mint ami felhozható ellenük, és kifogásolhatónak tartja, hogy amíg a fenti nevekkel gondja van az országban utcanév-módosításokat sürgető egyesületnek, addig van olyan író, akiről pontosan lehet tudni, hogy államtitkári pozíciót töltött be a tanácsköztársaságban, de ezt mégsem firtatják. Kifejtette: 2013-ban már lehetett volna rendezni a kérdést, erre most, évek múlva „valaki álmodik valamit” és „előcibálja”, nem gondolva arra, hogy a módosítás milyen adminisztrációs gonddal és költséggel jár majd a lakosságnak és az oda bejegyzett cégeknek.

– Egy országos egyesület az, amely mindenhol felülvizsgálja ezeket a neveket és törvényességi észrevételeket kíván tenni, vagy legalábbis jelzi ezt a kormányhivatalok felé. Kalocsán ez a két vitatott nevet viselő utca van – jelezte az ülésen dr. Kiss Csaba jegyző. Elmondta: ők maguk is átnézik majd az utcaneveket, és ha hasonló problémát találnak, akkor azt is a testület elé viszik. – Természetesen van ezzel kapcsolatos helyi rendeletünk, úgyhogy majd a lakosságot is meg kell kérdeznünk, hogy van-e javaslatuk a névre és egyetértenek-e vele – jegyezte meg, hozzáfűzve, hogy az ott élőknek „csak véleményezési joga van”, és a városnak muszáj meglépnie a névváltoztatást, mert a törvény értelmében erre kötelezhető.

Az új utcanevekről a jelenlegi testület utolsó ülésére, október 1-jére készül előterjesztés, addig dr. Kiss Csaba jegyzőhöz lehet eljuttatni az új névjavaslatokat.