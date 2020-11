Két nap alatt megtelt kupakokkal a szív

Csütörtökön tették ki a szívalakú kupakgyűjtő-edényt a kecskeméti piacon, hogy ezzel is segítsék egy beteg ballószögi kislány gyógykezelését, a fémszív szombatra csordultig megtelt.

– Ismét bebizonyosodott, mekkora ereje van az összefogásnak és mennyi jószándékú ember él körülöttünk, a kupakgyűjtő szív már szombaton túlcsordult – tudatta az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet. Sőt, mint megtudtuk, ezenfelül több zsáknyi kupakot is hoztak a piac árusai és vásárlói.

Mint Kolek Andrea igazgató múlt héten elmondta, a kezdeményezéssel jótékony célt kívánnak támogatni: a kupakokat egy többféle betegséggel küzdő, folyamatos gyógykezelésre szoruló ballószögi kislány családjához szállítják majd el, a beváltásból származó összeg természetesen a családot fogja segíteni.

A szervezők a család nevében is nagyon köszönik mindenki támogatását, akik elvitték összegyűjtött kupakjaikat, és a továbbiakban is erre buzdítják a piac látogatóit. Felhívták a figyelmet, hogy a tejesdobozok, műanyagpalackos üdítőitalok, öblítőszeres, mosószeres flakonok, a samponok, testápolók, fogkrémes tubusok kupakjai is bedobhatók az edénybe.