Kétmillió forinttal támogatják a gazdák a kecskeméti gyermekosztályt

Idén először szerveztek Bács-Kiskun megyében gazdabált, a bevételt, 2 millió forintot a kecskeméti megyei kórház csecsemő-és gyermekgyógyászati osztálya részére ajánlották fel.

– Az ágazat népszerűsítése mellett szerettük volna megmutatni, hogy jólelkű a gazdatársadalom, a gazdaember is jó szívvel adakozik, főleg a jövő nemzedékei számára – mondta el Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke a megyei kórház játszószobájában szerdán tartott ünnepélyes átadáson. A helyi agrárkamara a Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével közösen szervezte meg februárban a gazdabált, ilyenre korábban még nem volt példa a megyében. Gáspár Ferenc el is árulta, hogy némiképp félve vágtak neki a szervezésnek, de mint kiderült, nem volt ok az aggodalomra.

Gubán Gyula gazdaköri elnök szerint is nagyon sikeres volt a bál, több mint 160-an vettek rajta részt, és összesen két millió forint bevétel gyűlt össze, amelyet mindenképpen jótékony célra kívánat fordítani, a választás pedig a kórház gyermekosztályára esett.

A szervezők köszönetet mondtak minden vendégnek és szponzornak, és kijelentették, szeretnének hagyományt teremteni, azaz jövőre szinte biztosan újra lesz gazdabál. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Kis Miklós Zsolt, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének alelnöke is.

A kórház részéről dr. Horváth Zsolt orvosigazgató és dr. Tálosi Gyula osztályvezető főorvos köszönte meg a támogatást. Mint megtudtuk, az összegből várhatóan intenzív terápiás ágyat vásárol majd az intézmény.