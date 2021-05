Két megyei helyszínen is várják a zene- és természetkedvelőket

Május utolsó hétvégéjén ismét megtartják a Muzsikál az erdő összművészeti rendezvénysorozatot. Szomba­ton Kecskeméten, a Nyíri erdőben, vasárnap pedig a Tőserdőben várják a zenét és a természetet szerető közönséget. Minden program ingyenes lesz.

A Muzsikál az erdő rendezvénysorozat története 2004-ig nyúlik vissza. Az elmúlt 18 évben országos méretűvé nőtte ki magát, több alkalommal, így idén is, már a határon túlra is elér. A zenei értékeket és a természet megóvásának fontosságát előtérbe helyező programsort idén három térségben rendezik meg. Az első csokor Kecskemét-Hetényegyházán, a Nyíri erdőben és Tőserdőn lesz, a május 29–30-ai hétvégén. A részletekről Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.

– A Muzsikál az erdő összművészeti rendezvénysorozat felöleli a művészetek rétegeit, a természet, a környezet megóvásának a fontosságát, a fenntartható életforma jelentőségét. Célja: az erdő és a zene erejével a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit, miközben népszerűsíti a helyi kulturális és természeti értékeket.

A programokat minden évben úgy állítjuk össze, hogy lehetőséget kínáljunk a szabadidő aktív eltöltésére is

– részletezte az elnök, aki Prima díjas erdőmérnök, és öt éve költözött Nógrád megyéből Kecskemétre.

A rendezvény 2004-ben, a Mátrából indult. Idén július 3-tól 11-ig tart a mátrai program, kilenc nap, kilenc helyszínen várják majd az érdeklődőket. A másik két állomás május végén Kecskemét és Lakitelek-Tőserdő, majd ősszel Gyula és Nagyvárad.

Eleinte amatőr, helyi előadóművészek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, később felsorakoztak az országos ismertséggel bíró, sőt, világhírű előadók, művészek, zenei formációk. Olyan fellépőket hívnak, akik növelik a vidék ismertségét, turisztikai vonz­erejét, támogatják a fenntarthatóság értékrendjét. Mindemellett a rendezvény hű maradt eredeti elveihez, ragaszkodik a helyi természeti, kulturális értékek népszerűsítéséhez. A rendezvény létrejöttét segítik például térségünkben az erdészet, a KEFAG Zrt., a természetvédők, a Kiskunsági Nemzeti Park, a civil szféra, a helyi kulturális élet szereplői, valamint az önkormányzatok.

– Az évek alatt a programok összeállításánál már kialakult egy sajátos művészeti koncepció, mely Európában egyedülálló. Egyik legfőbb feladatunk, hogy ebben a túlcivilizált, információáradattal terhelt világból egy időre kiszakítsuk az embereket. Éppen ezért szervezzük a rendezvényeinket az erdő közepére, ahol az élmény egyszeri és megismételhetetlen. A hatalmas fák, a friss levegő, a hangulat, a koncert közben megszólaló énekesmadarak, az erdő hangjai minden alkalommal más lelkiállapotba juttatják el a fellépő művészeket és a hallgatóságot.

Minden érzékszervünkkel érezzük, hogy részei vagyunk ennek a csodálatos ökológiai rendszernek.

A programok során minden korosztályt megszólítunk, de a gyerekekre, a fiatalabbakra, ha lehet, még nagyobb hangsúlyt fektetünk, hiszen ők a legnyitottabbak a környezettudatosságra – tette hozzá.

Az erdei klasszikus és népzenei koncertek mellett minden évben elmaradhatatlanok a program keretében a szakvezetéses erdei séták, ismeretterjesztő előadások, képzőművészeti kiállítások, erdei sportrendezvények, gyermekprogramok, fenntartható gazdálkodási példák, valamint a helyi termékek és értékek bemutatása.

– Most, ebben a járványidőszakban még nagyobb fontosságot kapott a környezetünk védelme. Az elmúlt hónapok rámutattak, hogy az életünk visszalassulásának voltak előnyei is. A természet is fellélegzett. Lehetőséget kaptunk arra, hogy újragondoljuk, újraértékeljük életünket. Rávilágított arra, hogy az ember a természet része, egyedül sérülékeny. Most, az élet újraindulása során is figyeljünk arra, hogy társadalmunk valóban fenntartható, közösségi összefogásra építhető életpályára álljon – hangsúlyozta Szabó Lajos.