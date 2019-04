Két kislánnyal maradt egyedül felesége halála után az apuka

Tinédzserszerelem, majd a fiatalok húszas éveinek elején házasság, gyermek, és sok-sok munka, küzdelem árán az első saját otthon megteremtése. Így váltak sorra valóra az elmúlt években Kitti és Norbert álmai. Majd második gyermekük születése után tíz nappal a férj boldogsága egyik pillanatról a másikra romba dőlt. A huszonöt éves édesapa egyedül maradt két kislányával. Elmondása alapján máig képtelen feldolgozni a tragédiát. A legrosszabb számára, hogy nincsenek érdemi válaszok arra a kérdésre, hogy miért kellett elveszítenie feleségét.

Diákszerelemként indult Kiss Kitti és Sándor Norbert közös története. A fiatalok a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium falai között ismerkedtek meg egymással. Három évvel ezelőtt kislányuk született, majd 2017. augusztus 5-én örök hűséget fogadtak egymásnak. Három hónappal később megvásárolták életük első közös otthonát Tiszakécskén, melybe tavaly júniusban költöztek be. Szeptember 5-én új taggal gyarapodott családjuk, az édesanya ugyanis életet adott második kislányuknak, Nórikának. Kitti akkor 24, férje, Norbert pedig 25 éves volt. Boldogok voltak, tele tervekkel, álmokkal, ám boldogságuk hamar derékba tört.

– Ahogy elkezdtük az életünket, rögtön tönkre is ment – közölte fájdalmasan beszélgetésünk elején Sándor Norbert, akinek élete kisebbik lánya születése után tíz nappal darabjaira hullott.

– Szülés után hazajöttünk a kórházból, hazahoztuk Nórikát. Teljesen rendben ment minden. Szeptember 15-én este elmentem dolgozni, és másnap reggel arra értem haza, hogy a feleségem már nem él – mondta el.

Először azt gondolta, felesége és nagyobbik lánya, Hanna csak bújócskáznak. Majd az ágy mellett rátalált nejére, akire ráborulva aludt lánya.

– Próbáltam segíteni, de nem volt mit tenni. Hideg volt. Hannust kivittem, szóltam a szomszédnak, hívtam a segélyhívót. Beugrottam az autóba, és elmentem a mentőállomásra szólni, hogy mihamarabb jöjjenek. Csak próbáltam. Soha nem láttam halottat. Nem gondoltam volna, hogy a feleségem lesz az első – közölte könnyek között, majd folytatta: a temetkezési vállalkozók elvitték Kittit. Hanna azóta fél a mentőktől, a rendőröktől, a szirénától, az egyenruhától.

– Elviszem majd, hogy megmutassam neki, nincs mitől tartania. Megnézünk majd egy mentő- és egy rendőrautót, beszélgetünk majd mentős és rendőr bácsikkal, akiktől egyáltalán nem kell félni – súgta oda az édesapa kedvesen ölében ülő kislányának. Majd elmondta, hogy óvónői szerint Hannácska viszonylag jól viseli a tragédiát.

– Az óvónők azt mondták, jól viseli. Egyedül öltözik, egyedül veszi a cipőjét, mondókákat mond, az édesanyja nagyon jól nevelte. Nem volt egészen kétéves, mikor már szobatiszta volt. Éjszaka sem volt baleset. Kitti rengeteg energiát fordított rá. A tragédia után elmentem pszichológushoz, aki nagyon sokat segített, hogyan mondjam el Hannának, mi történt. Mit lehet mondani, mit nem. Teljesen tanácstalan voltam – közölte az édesapa, akinek azt javasolta a szakember, hogy vigye vissza kislányát a házba, és ott beszéljék át, mire emlékszik Hanna abból a bizonyos éjszakából.

– Vissza is mentünk, és Hannus háromszor is megmutatta, hogy esett le anyukája az ágyról. Elmondta, hogy szomjas volt, inni kért Kittitől, aki már nem tudta megitatni – mesélte az apuka, aki a fájdalom ellenére nagyon sokat igyekszik beszélni kislányával édesanyjáról.

– Nem szeretném, szó se lehet róla, hogy feledésbe merüljön. Videókat, képeket szoktunk nézegetni. Hannus a kis agyával felfogta, hogy anya fent van az angyaloknál. Tudja, tisztában van vele. Mikor megyünk a temetőbe, mindig viszünk neki virágot és angyalkát – mondta az apuka, majd édesanyja, Bimbó Györgyné Zsuzsa vette át a szót.

– Hanna mondta az egyik unokatestvérének, hogy az anyukája nem halt meg, hanem az angyalok között van. Nemrég pedig új, hercegnős ágyneműt húztam fel neki. Mutattam, hogy milyen szépek a királylányok rajta, mire rámutatott az egyikre, és azt mondta, hogy az nem hercegnő, az anya – mesélte meghatódva a nagymama.

Sándor Norbert a tragédia után lányaival rögtön édesanyjáék kocséri házába költözött. Elmondása alapján máig nem tudta feldolgozni a történteket. A legrosszabb számára, hogy nincsenek érdemi válaszok arra a kérdésre, hogy miért kellett elveszítenie feleségét.

– A boncolási jegyzőkönyvből kiderült, hogy a halálának oka hasüregi vérzés volt. Három liter vér volt a hasában. Hogy mi okozta, nem tudták megállapítani. Képtelen vagyok felfogni. Soha nem volt beteg. Megfázáson vagy egy-egy vírusfertőzésen kívül soha semmi baja nem volt. Egy életvidám, életerős nő volt – mondta, majd hozzátette: még nem döntötte el, visszaköltözik-e lányaival valaha is a tiszakécskei otthonukba, melyért annyit küzdöttek feleségével.

– Egyelőre nem tudom, mi lesz a házzal. Nem tudom, lenne-e ahhoz energiám, hogy újból felépítsem, amiért eddig küzdöttünk. Ugyanakkor az egész ház egy nagy kötődés. A mi álmunk. Mindenben őt látom. Eleinte volt, hogy csak álltam a bejárati ajtónál, és bekukucskáltam, őt kerestem. Ma már be tudok menni anélkül, hogy félnék, de a visszaköltözés gondolata még nagyon riasztónak tűnik. Ráadásul Nórika még nagyon kicsi, munka mellett egyedül nem tudnék gondoskodni róla – fejtette ki.

Sándor Norbert felesége halála előtt vezető állásban dolgozott Kadafalván, egy vonóhoroggyártó cégnél, a tragédia után azonban nem vállalta a vezető pozíciót. Munka közben édesanyja vigyáz a kislányokra, aki ezért feladta állását. Férje, Bimbó György rokkantnyugdíjas súlyos cukorbetegsége miatt.

– A férjemmel tavaly májusban költöztünk kocséri otthonunkba. Előtte tanyán laktunk, jószágokkal foglalkoztunk. Eladtunk, felszámoltunk mindent, hogy ezt a házat meg tudjuk venni. Teljesen kipadlóztunk magunk alól. Gondoltuk, rendeződik az életünk. Öreg napjainkra jó lesz itt, bent a faluban. Aztán jött a tragédia, ami teljesen tönkretette az életünket. Nyilván az unokák a legfontosabbak. Bármit megtennék értük – mondta Hanna és Nórika nagymamája, Bimbó Györgyné Zsuzsa.

Gyűjtést szerveztek a családnak

– Semmi pénzünk nem volt, mikor megtörtént. Mindenünket a házba öltük, hitelt vettünk fel. Nagyon nagy segítséget jelentettek az adományok, már a temetés kifizetésében is. A cégem is nagyon sokat segített. Személyi kölcsönre autót is vettünk. Bele mertem vágni, hiszen jól fizető állásom volt, előttünk állt az élet – fejtette ki a megtört édesapa, aki jelenleg egy személyben gondoskodik a nagyszülők és kislányai jólétéről. Az adományokból az autóhitelt már rendezni tudta, a házra felvett kölcsön törlesztése azonban még igen nagy terhet és bizonytalanságot jelent a család számára. A faluközösség továbbra is folytatja a gyűjtést a család számára. Akik szeretnének segíteni a magára maradt édesapán, felajánlásaikat a 11773322-01601381 bankszámlaszámon tehetik meg.