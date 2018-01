Két év múlva landolhatnak a chartergépek Kecskeméten

Két éven belül megvalósulhat a kecskeméti repülőbázis polgári célú használata, 8-10 milliárd forintot kap a hírös város az 52-es főút belterületi szakaszának négysávúsítására, a vasútállomás épületét felújítják, és parkoló is épül – ezekről is szó esett a Modern Városok Program fejlesztéseivel kapcsolatos kecskeméti sajtótájékoztatón.

A Modern Városok Program kecskeméti fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatót pénteken délelőtt Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, valamint dr. Salacz László és dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő.

Kósa Lajos elmondta: a program 3500 milliárd forintos keretéből Kecskemét mintegy 100 milliárd forintot kap, de a programnak plusz-mínusz 100 milliárd forintos a „mozgástere”, ebből az esetlegesen felmerülő új beruházásokra is juthat forrás. Ilyen lehet – mint azt Salacz László is bejelentette – az 52-es főút régóta emlegetett négysávúvá szélesítése Kecskemét belterületén, amely csúcsidőszakban jelentősen megkönnyíthetné a közlekedést a városban.

A miniszter zseniálisnak nevezte Kecskemét egyik legfontosabb programját, a 25 milliárd forintos fejlesztési alap létrehozását. Mint mondta, ez „abszolút nóvum”, ha Kecskeméten beválik, más városokban is ki lehetne próbálni.

A Modern Városok Program része a MAVIR Albertirsa és Kecskemét közé tervezett 400 kilovoltos távvezetéke, ezt 20 milliárd forintból építenék meg. A távvezeték nyomvonala ellen nemrég útzárral tiltakoztak az 54-es főúton a főként a ceglédi, nyársapáti és csemői tanyavilágból érkezett lakosok, akik féltik egészségüket a vezeték esetleges káros hatásaitól (majd másnap lakossági fórum is volt Kecskeméten, de az álláspontok enyhén szólva nem közeledtek egymáshoz).

– Iparfejlesztés nincs infrastruktúra nélkül. Régi gond a régióban, hogy elektromos ellátás szempontjából fekete lyuk. Ezt a távvezetéket muszáj megépíteni, nemcsak az ipar, hanem a lakosság kiszolgálása is megköveteli. Aki ez ellen tüntet, helyes, ha felhívja az emberek figyelmét, hogy petróleumlámpát hol lehet kapni, meg mindenki térjen vissza a kézi mosáshoz, és felejtse el a modern ipart – mondta Kósa Lajos.

A reptér polgári célú fejlesztéséről is szót ejtett a miniszter. Mint mondta, a fejlesztéshez a polgári közlekedésre szánt területet le kell választani és el kell határolni a bázistól, azaz ez egy szomszédos telken zajlik majd, de a polgári gépek – kisgépek, chartergépek – is nyilván a repülőbázis kifutópályáján fognak fel-és leszállni. Erre a beruházásra 5,1 milliárd forint áll rendelkezésre, Kósa Lajos szerint két éven belül elkészülhet a polgári terminál.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestertől megtudtuk, a vasútállomásnál nem lesz új épület, a pályaudvar meglévő főépületét újítják fel, és itt lesz a helyi buszközlekedés központja is a helyközi mellett. A MÁV ígérete szerint létesül majd új parkoló is a vasútállomásnál, a távolabbi cél pedig az, hogy Szolnok és Kiskunhalas irányába javítsák a vasúti pályákat, új mozdonyokat vásároljanak és egy új menetrend is legyen, így fejlődhetne az elővárosi vasúti személyszállítás. Mindez még elég távol van, egyelőre egy tanulmány készült el 570 millió forintból.

Kósa Lajos azt is elmondta, hogy az egyetemi ipari kutatóközpont tervét viszont át kell dolgoznia a városnak, nem tartalmazhat olyan elemeket, amelyek máshol már léteznek, vagy folyamatban van megvalósításuk. Így például Kecskeméten nem épülhet robotautó-tesztpálya, mert az már lesz Zalaegerszegen.

260 ezer Zsolnay-cserép fedi majd a Városházát

5,2 milliárd forint jut a kecskeméti Városháza felújítására, mint a miniszter és a polgármester is megemlítette, a műemlékvédelmi előírások sem teszik lehetővé az olcsóbb megvalósítást, mert például a tetőre 260 ezer Zsolnay-cserepet kell tenni. A Modern Városok Program keretében valósul meg a Kodály Intézet bővítése és a Kada iskola átköltöztetése is (a Kada mostani épületét az állam veszi majd meg).