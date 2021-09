Kétcsoportos bölcsődét avattak Szentkirályon

Közel háromszázmillió forintból két csoportos bölcsődét adtak át Szentkirályon. Bár az intézmény már szeptember elsejétől működik, az ünnepélyes átadást szombaton tartották.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány magából kikelve fenyegetett meg egy választópolgárt (videó)

A Kis Vuk Bölcsőde 293 millió forintból valósult meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán elnyert támogatásból. A terv megálmodója a Hetedik Dimenzió Kft. volt, a generál kivitelezést pedig a Termonívó Plusz Kft. végezte. Az intézményvezetőjét, Agárdiné Kovács Anikót, pályázat útján nevezte ki a képviselő-testület.

– Miért is Kis Vuk a bölcsőde neve? – tette fel a kérdést Szabó Gellért polgármester az átadón, amit azonnal meg is válaszolt, mert a Fecskeház felől látszó szemek, a szemöldök, és a bástyák a kis rókára utalnak. Ezzel kapcsolatban Fekete István regényéből a Vukból rövid részletet is felolvasott a településvezető.

– Erre a épületre nagyon értékes kincsként tekintünk. Nem csak magára az épületre, de azokra is, akiket befogad, kincsként tekintünk, mert a gyerekeket a szülők ebbe az épületbe a nevelőnők, a dajkák, az intézmény gondozásába adják. Úgy neveljük a jövő palántáit, hogy a képességeiket megismerjék és használják is, türelmes, bölcs felnőttek legyenek belőlük. Azt kívánom, hogy legyen a jövő érthető üzenete ez az épület. Ez az esemény pedig legyen emlék arra, hogy érdemes nagyot gondolni, érdemes merésznek lenni, és belevágni olyan kezdeményezésekbe, aminek a legvégét még nem is látjuk. Bízni kell a gondviselésben, hogy megkapjuk időben mindazokat az eszközöket, amivel a terveinket sikerre vihetjük – mondta el Szabó Gellért.

Ezek után Molnár Zsolt katolikus plébános és Balázs Hajnalka református tiszteletes megszentelte, illetve megáldotta az épületet. Majd a polgármester és Szabó Andrással a kivitelező Termonívó Plusz Kft.-nek az ügyvezetőjével átvágták a nemzetiszínű szalagot. A szalag átvágása után az érdeklődők megnézhették az épületet belülről is.

Az épületben két csoport tud működni a Mazsola és a Zümi. Mind a kettő csoportban tizennégy gyermeket tudnak fogadni. A Mazsola csoportba tíz hónapostól kétéves korig, a Zümibe pedig kétévestől hároméves koráig járhatnak a szentkirályi gyerekek. Jelenleg a beszoktatás folyik, de úgy tűnik, hogy van annyi kisgyerek a településen, hogy fel tudják tölteni a csoportokat.