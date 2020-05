Készülnek a védőruhák a kiskunhalasi börtönben

A kiskunhalasi büntetés-végrehajtási intézetben a koronavírus elleni harc jegyében maszkokat és védőruhákat készítenek a fogvatartottak.

A kiskunhalasi börtönben a rabok a járvány elleni védekezéshez szükséges védőeszközök előállításán dolgoznak.

– A női fogvatartottak jelenleg egészségügyi látogatókabátokat készítenek a a börtön varrodájában. Naponta negyven személy átlagosan négyszáz darabot gyárt kettő műszakban – közölte Orosz Zoltán büntetés-végrehajtási alezredes.

Az Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szóvivője elmondta: a koronavírus-járvány idején mindenki nagyon hálás az egészségügyben dolgozóknak, hiszen ők nap mint nap fáradhatatlanul küzdenek azért, hogy a rászorulók megfelelő ellátásban részesüljenek. Hálásak a fogvatartottak is, hiszen az ő családtagjaikért is dolgoznak az orvosok, ápolók, de hálásak a büntetés-végrehajtás kötelékében szolgálatot teljesítő egészségügyi szakembereknek is.

– A koronavírus-járvány következtében a magyar börtönökben is megelőző intézkedéseket vezettünk be, amelyekről a büntetés-végrehajtás rendszeresen tájékoztatja a fogvatartottakat és hozzátartozóikat egyaránt. Mindannyian megértették, hogy csak együttes erővel lehet fellépni az új koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében – közölte a szóvivő.