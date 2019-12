Keserű tapasztalat volt a délszláv válság

Erdős André, volt ENSZ-nagykövet volt az Új Tükör Forrásklub vendége Kiskunhalason. Az egykori diplomata az 1990-es évek elején a Biztonsági Tanácsban is dolgozott, Magyarország két évig volt a BT tagja, diplomáciai pályafutása legnagyobb feladatának a délszláv háborút nevezte, amely komoly kihívás elé állította a magyar diplomácia New York-i ENSZ-képviseletét.

Az Algírban született Erdős André pályafutását 1965-ben a Külügyminisztérium arab főosztályának munkatársaként kezdte. 1968-tól a rabati nagykövetségen, majd a New York-i ENSZ-képviseleten dolgozott. Tagja volt Genfben és Belgrádban az európai biztonsági és együttműködési értekezleten részt vevő delegációnak. 1990-től lett nagykövet, a New York-i ENSZ-képviselet vezetője.

A több mint négy évtizedes külügyi pályafutása rengeteg egyedülálló emberi és szakmai élménnyel, tapasztalattal járt – mesélte a volt nagykövet, akinek diplomáciai szolgálata java része az úgynevezett multilaterális, vagyis többoldalú, több felet érintő területre összpontosult.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetében tapasztalta meg először, hogy milyen egy olyan nemzetközi kavalkádban dolgozni, ahol a világ négy sarkának reprezentánsai a maguk nyelveivel, kultúráival, szokásaival, mentalitásaival nap mint nap együtt tevékenykednek.

A kétpólusú világ idején később cselekvő részese lehetett egy olyan magyar külpolitika gyakorlati alakításának, amely az akkori szövetségesek számára gyakori meglepetést okozott. A nyolcvanas évek második fele igazán rendkívüli lehetőségeket, élményeket nyújtott a kelet-nyugat kapcsolatrendszer alakításában.

– Több szempontból is különleges helyzetben találtam magam, egyrészt közvetlenül a földrengésszerű geopolitikai változásokat követően kerültem a New York-i magyar képviselet élére, amikor is a politikai értelemben vett „Kelet” már nem létezett, de a „Nyugat”-nak intézményesen még nem voltunk részei. S ebben a légüres térben igen széles autonómiával rendelkeztünk, hiszen nem kötött bennünket már sem a keleti, sem még a nyugati úgynevezett tömbfegyelem. Azt mondhattuk, tehettük a külpolitika színpadán, amit magunk jónak láttunk, ebből a szempontból az akkori külügyminisztérium is szabad kezet adott a képviseletnek – idézte fel a közvetlen rendszerváltás utáni diplomata éveit a volt nagykövet.

Sajátos helyzet volt azért is, mert 1968 után, 1992–93-ban az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) tagjai közé választották Magyarországot. Annak a szervezetnek lett a tagja hazánk, melynek határozatai minden ország számára jogilag kötelezőek. S ha már egy kétéves időszakra odakerültünk, hallatni is kívántuk a hangunkat, a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyek, konfliktusok tárgyalásakor az állandó testületi tagok, az amerikaiak, britek, franciák, oroszok és kínaiak társaságában.

– Azért is a legfontosabb volt ez az időszak, mert a BT tagjaként egy olyan véres konfliktus diplomáciai kezelésében kellett részt vennie, amely földrajzilag közelebb már nem is lehetett volna Magyarországhoz. A délszláv válság a BT első számú témájává vált, és a zárt ajtók mögötti, úgynevezett nem hivatalos, információs tanácskozásokon megszámlálhatatlan vitát eredményezett – mondta el Erdős André.

Nem mindenki döntött felkészülten

A Biztonsági Tanács 15 tagja közül a magyar csapat ismerte igazából, mi is az a Jugoszlávia, hol van, mi a történelme, milyen alkotórészekből áll, hazánkat érintette a legközvetlenebbül a véres dráma – emlékeztetett Erdős André, aki szerint sokszor úgy vettek részt a határozatok elfogadásában egyes diplomaták a Biztonsági Tanács ülésein, hogy a legalapvetőbb információknak sem voltak birtokában, ami keserű tapasztalat volt a számára.