Keressük Bács-Kiskun megye 7 legszebb természeti csodáját!

Júliusban kezdődött a megye 7 csodája elnevezésű akciónk, melyben teljes egészben olvasóinkra támaszkodunk. Az első fázisban olvasóinktól vártuk, hogy nevezzék meg a megye 7 legszebb természeti csodáját.

Ezúton is köszönjük olvasóink aktív részvételét és jelöléseit. Azonban ezzel akciónk még nem ért véget, hiszen csak most következik a szavazás. A legtöbb jelölést kapó természeti csodák közül olvasóink szavazata dönti el, hogy melyik 7 természeti csoda lesz a megye legszebbje. Arra biztatjuk Önt is kedves olvasó, hogy szavazzon és segítsen megtalálni Bács-Kiskun megye 7 csodáját.

Szavazatait a baon.hu/a-megye-7-csodaja oldal mellett a Petőfi Népe hasábjain megjelenő szavazólapon is elküldheti számunkra. A szavazatok beküldési határideje 2019. augusztus 30.

Most nem csak szavazhat, hanem nyerhet is, hiszen a szavazók között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A napilapból kivágott szelvény beküldői közül megyénként kisorsolunk 1-1 db 2 főre 2 éjszakára szóló wellness pihenést a Hotel Caramell-be. Az online szavazók között a 13 megyében összesítve kisorsolunk 1 db 200 000 Ft értékű Neckermann utazási utalványt.

Segítsen megtalálni a megye 7 csodáját!