Keresik a legszebb halasi konyhakertet

Idén nyolcadik alkalommal csatlakozott Kiskunhalas A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programoz. A helyi szervezők megkezdték a versenyre nevezők kertjének szemléjét.

Az országos program részeként a Kiskunhalasi Kertbarátok Köre is meghirdette a versenyt, amelyre idén is sok kertművelő nevezett be. A program célja elismerni a kertművelők munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti növényt.

A koronavírus-veszélyhelyzet rányomta bélyegét az idei verseny lebonyolítására. A korábbi években két szemlét is tartott a zsűri, most azonban csak egy alkalommal tekintik meg a vetélkedőben induló kerteket. A fejlődő növényekről azután a versenyzők küldenek be fényképeket, így tudja a zsűri figyelemmel kísérni a kertek változását – közölte Baics Tamás, a verseny halasi koordinátora.

A növényeket mindenki igényének megfelelően szabadon választhatja meg. A bírálati szempontok között szerepel, hogy a megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és fontos, hogy hasznos növényeket termeljenek benne. Lényeges az is, hogy a megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen, vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett permetezési napló. Előnyt jelent az öko- vagy biomódszerek alkalmazása, a madárbarát kert kialakítása, amelyben van madáretető, -itató és -odú, valamint, ha a kertben minél többféle fűszer és gyógynövény található. Pluszpontot ér egyebek mellett, ha a kertet több generáció műveli. A tervek szerint szeptemberben tartja meg a verseny ünnepélyes díjátadóját a Kiskunhalasi Kertbarátok Köre.