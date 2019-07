Megépítik a határig az új kerékpárutat

Két hónappal ezelőtt rakták le a magyar–szerb határon átnyúló kerékpárút-hálózat alapkövét Tompa határában, ma már az első szakasz nyomvonalán dolgoznak a munkagépekkel.

Az önkormányzat két évvel ezelőtt pályázott közösen Ásotthalommal és Szabadkával a kerékpárút építésére sikeresen. Az épülő kerékpárutakkal összekötik Szabadkát és Tompát, illetve Királyhalom és Ásotthalom településeket, a projekt keretében Szabadka és Tompa további kerékpárútjainak terveit is elkészítik.

Tompa déli bejárójától a határátkelőig 3,2 kilométer hosszú kerékpárút épül, és elkészülnek az északi bejárójától a kisszállási körforgalomig tartó kerékpárút építési engedélyezési tervei is. Most az első ütemben a határig vezető szakasz építése kezdődött meg az 53-as főút mellett. A kerékpárút nyomvonalán jelenleg a földmunkák zajlanak, egy részen legyalulják a homokos talajt, másutt pedig feltöltik, hogy ne legyen túl nagy szintkülönbség. A munkálatok során rengeteg fagyökeret is el kell távolítani a talajból.

A második ütemben a település belterületi szakaszán folytatódik majd az építés, a harmadik ütemben a település és a kisszállási körforgalom közti szakasz épül meg. A magyar oldalon a tompai fejlesztések mellett Ásotthalmon 6,9 kilométer hosszú kerékpárút épül. A beruházás első szakasza várhatóan őszre készül el.

A kerékpárutak építésével szeretnék a kerékpáros közlekedést könnyebbé, gyorsabbá és biztonságosabbá tenni, valamint a bicikliút segítheti elkerülni a torlódások kialakulását is a határátkelőknél. Emellett a kerékpárutak a két ország határ menti településeinek kulturális, természeti és gazdasági együttműködését is elősegítheti.